Everwild befindet sich noch in der Entwicklung

Es ist fast ein Jahr her, dass wir etwas Offizielles über das nächste Spiel von Rare, Everwild, gehört haben, das ursprünglich 2019 angekündigt wurde. Es gab Gerüchte über eine problematische Entwicklung, und viele Menschen halten sie an dieser Stelle fast für eine urbane Legende.

Aber jetzt haben wir ein kleines Lebenszeichen bekommen, denn der britische Entwickler Rare sucht derzeit nach einem Videoproduzenten, der "dabei helfen soll, laufende Videoinhalte für Sea of Thieves sowie Rare's nächsten Titel Everwild zu erstellen". Videoinhalte werden normalerweise erst spät in der Produktion hinzugefügt, aber an diesem Punkt sind wir einfach froh zu hören, dass Rare immer noch an Everwild arbeitet und dass es sich anscheinend vorwärts bewegt.

Sehr wenig ist über Everwild bekannt, aber es wird angenommen, dass es eine Art Abenteuer-Simulator ist, und Gerüchte besagen, dass es überhaupt keine Kämpfe gibt. Der VGC-Redakteur Andy Robinson sagte Anfang des Jahres, dass es zumindest ein bisschen wie Viva Piñata sein wird.

Wir bezweifeln stark, dass Everwild während der The Game Awards nächsten Monat gezeigt wird, und eine vernünftige Vermutung ist, dass es frühestens 2025 veröffentlicht wird.