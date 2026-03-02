Evercade kündigt eine Super Pocket-Einheit an, die sich ausschließlich den seltenen Klassikern widmet.

HQ

Wenn du seltene und Retro-Spiele magst, hat Evercade jetzt etwas Spaßiges für dich bereit. Sie haben ein Super Pocket-Gerät mit Rare-Design und 14 eingebauten Spielen entwickelt, das mit Evercades anderen Spielesammlungen (über 75 Cartridges mit etwa 650 Spielen) funktioniert.

Das Gerät wird im Juni für £49/€59 veröffentlicht, und die enthaltenen Spiele sind:



Banjo-Kazooie (64-Bit-Konsole)



Conker's Pocket Tales (8-Bit-Handheld-Konsole)



Battletoads in Battlemaniacs (16-Bit-Konsole)



Battletoads (8-Bit-Konsole)



Cobra Triangle (8-Bit-Konsole)



R.C. Pro-Am II (8-Bit-Konsole)



Slalom (8-Bit-Konsole)



Snake Rattle 'n' Roll (8-Bit-Konsole)



Solar Jetman: Hunt for the Golden Warpship (8-Bit-Konsole)



Atic Atac (Heimcomputer)



Jetpac (Heimcomputer)



Lunar Jetman (Heimcomputer)



Knight Lore (Heimcomputer)



Gunfright (Heimcomputer)



Das Super Pocket-Gerät lädt über USB-C, verfügt über eine ordentliche 3,5-mm-Buchse und einen 2,8-Zoll-IPS-Bildschirm mit einer Auflösung von 320×240. Sehen Sie sich unten den Trailer für eine Präsentation an und lesen Sie mehr hierher.