News
Banjo-Kazooie

Evercade kündigt eine Super Pocket-Einheit an, die sich ausschließlich den seltenen Klassikern widmet.

Es spielt natürlich alles aus Evercades Retro-Bibliothek, enthält aber auch 14 eingebaute Titel aus dem umfangreichen Rare-Archiv.

Wenn du seltene und Retro-Spiele magst, hat Evercade jetzt etwas Spaßiges für dich bereit. Sie haben ein Super Pocket-Gerät mit Rare-Design und 14 eingebauten Spielen entwickelt, das mit Evercades anderen Spielesammlungen (über 75 Cartridges mit etwa 650 Spielen) funktioniert.

Das Gerät wird im Juni für £49/€59 veröffentlicht, und die enthaltenen Spiele sind:


  • Banjo-Kazooie (64-Bit-Konsole)

  • Conker's Pocket Tales (8-Bit-Handheld-Konsole)

  • Battletoads in Battlemaniacs (16-Bit-Konsole)

  • Battletoads (8-Bit-Konsole)

  • Cobra Triangle (8-Bit-Konsole)

  • R.C. Pro-Am II (8-Bit-Konsole)

  • Slalom (8-Bit-Konsole)

  • Snake Rattle 'n' Roll (8-Bit-Konsole)

  • Solar Jetman: Hunt for the Golden Warpship (8-Bit-Konsole)

  • Atic Atac (Heimcomputer)

  • Jetpac (Heimcomputer)

  • Lunar Jetman (Heimcomputer)

  • Knight Lore (Heimcomputer)

  • Gunfright (Heimcomputer)

Das Super Pocket-Gerät lädt über USB-C, verfügt über eine ordentliche 3,5-mm-Buchse und einen 2,8-Zoll-IPS-Bildschirm mit einer Auflösung von 320×240. Sehen Sie sich unten den Trailer für eine Präsentation an und lesen Sie mehr hierher.

