Evangelion wird anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums eine neue Serie bekommen, und Yoko Taro von NieR: Automata wird deren Autorin sein

Evangelion feiert sein 30-jähriges Jubiläum, und obwohl Ankündigungen an diesem besonderen Tag erwartet wurden, hatte niemand erwartet, dass eine neue Serie über Evangelion angekündigt wird, geschweige denn dass Yoko Taro beteiligt ist.

In dem Beitrag, in dem dieser Anime enthüllt wurde, sehen wir die Namen der Hauptverantwortlichen für diese neue "Cruel Angel Thesis".



Drehbuch von Yoko Taro (NieR: Automata)



Regie: Kazuya Tsurumaki und Toru Yatabe (beide aus Evangelion 3.0)



Musik von Keiichi Okabe (Komponist von NieR: Automata)



Produktionsstudio: Khara (Evangelion 3.0) × CloverWorks (Spy x Family, Bocchi the Rock!)



Mit dieser Gruppe von Profis können wir nur hoffen, dass diese neue Serie uns irgendwann in der Zukunft erreicht.

Hast du eine neue Evangelion-Serie erwartet? Glaubst du, Yoko Taro kann ein gutes Drehbuch schreiben, das Evangelion gerecht wird?