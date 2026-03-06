Europol warnt, dass die Iran-Krise Terror- und Cyberbedrohungen in Europa verstärken könnte

HQ

Der Krieg zwischen Iran und Israel könnte laut Europol sofortige sicherheitspolitische Auswirkungen in Europa haben. Die EU-Polizeibehörde warnt, dass der Konflikt das Risiko von Terrorismus, gewalttätigem Extremismus, organisierter Kriminalität und Cyberangriffen im gesamten Block erhöhen könnte.

Europol-Sprecher Jan Op Gen Oorth sagt, die Behörden erwarten weitere Cyberangriffe gegen europäische Infrastruktur sowie einen Anstieg von Online-Betrug mit zunehmend ausgefeilter künstlicher Intelligenz. Er warnt außerdem, dass mit Iran verbundene Gruppen destabilisierende Aktivitäten innerhalb der EU versuchen könnten, darunter Terroranschläge, Einschüchterungskampagnen und Cyberkriminalität.

Laut Europol bleibt das allgemeine Terrorbedrohungsniveau auf EU-Gebiet hoch. Beamte warnten außerdem, dass die rasche Verbreitung polarisierender Inhalte im Internet die Radikalisierung beschleunigen könnte und möglicherweise Einzeltäter oder kleine Gruppen zu Anschlägen ermutigen könnte...