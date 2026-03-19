Europäische Verbündete prüfen eine Verteidigungs-Investitionsbank, um die gemeinsamen Militärausgaben zu erhöhen

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Das Vereinigte Königreich, die Niederlande und Finnland führen Gespräche mit anderen Verbündeten, um eine neue, verteidigungsorientierte Finanzinstitution zu gründen, die gemeinsame Militärprojekte finanzieren soll.

Der vorgeschlagene Mechanismus würde ähnlich wie die Europäische Investitionsbank funktionieren und es den teilnehmenden Ländern ermöglichen, Kapital bereitzustellen, das zur Ausgabe von Anleihen und zur Finanzierung mehrjähriger Verteidigungsinitiativen verwendet werden kann. Beamte sagen, das Ziel sei es, die Struktur bis 2027 zu etablieren und die bestehenden Rahmen innerhalb der NATO und der Europäischen Union zu ergänzen.

Europäische Armee (Konzept) // Shutterstock

Laut dem niederländischen Finanzministerium (über Defense News) "kann es auf eingezahltem Kapital und zugesichertem Kapital Anleihen ausgeben, die von Investoren gekauft werden können, und so als Hebel dienen", was Finanzierung für gemeinsame Beschaffungen, Ausschreibungen und industrielle Skalierung ermöglicht, insbesondere für kleinere Unternehmen in der Rüstungslieferkette.

Die Initiative soll die Abhängigkeit von nationalen Haushalten verringern und die Zusammenarbeit zwischen Verbündeten, einschließlich Nicht-EU-Partnern, beschleunigen. Wie der niederländische Finanzminister Eelco Heinen sagte: "Durch die Zusammenarbeit gewinnen wir mehr Sicherheit mit denselben Ressourcen und stärken auch unsere Allianzen."