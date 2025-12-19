Europäische Staats- und Regierungschefs reagieren auf den Kreditplan der EU für die Ukraine

HQ

Die europäischen Staats- und Regierungschefs äußerten am Freitag gemischte Reaktionen, nachdem die Europäische Union zugestimmt hatte, der Ukraine für 2026-27 90 Milliarden Euro zu leihen, vorerst aber nicht direkt eingefrorene russische Vermögenswerte zur Sicherung des Darlehens zu nutzen. Das haben sie gesagt:

EU-Präsidentin Ursula von der Leyen:

"Wir alle teilen ein klares Ziel: einen gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine. Wir haben eine Vereinbarung gesichert, die wir erfüllen können: den Finanzierungsbedarf für die Ukraine für die nächsten zwei Jahre."

EU-Ratspräsident Antonio Costa:

"Wir haben einen Deal. Die Entscheidung, der Ukraine für 2026-27 90 Milliarden Euro Unterstützung zu gewähren, wurde angenommen. Wir haben uns verpflichtet, wir haben geliefert."

Ukrainescher Präsident Wolodymyr Selenskyj:

"Das ist eine bedeutende Unterstützung, die unsere Widerstandsfähigkeit wirklich stärkt. Es ist wichtig, dass russische Vermögenswerte immobilisiert bleiben und dass die Ukraine eine finanzielle Sicherheitsgarantie für die kommenden Jahre erhalten hat."

Bundeskanzler Friedrich Merz:

"Ich wollte vermeiden, dass entweder die Mitgliedstaaten oder die Europäische Union jetzt in Schulden geraten. Wir leisten jetzt eine Vorauszahlung, aber sie ist durch russische Vermögenswerte gesichert, die langfristig immobilisiert sind. Und sie werden erst freigegeben, wenn dieses Darlehen zurückgezahlt wurde, entweder durch Reparationen von Russland oder durch Zugang zu diesen Vermögenswerten, wodurch genau das erreicht wird, was ich wollte: Zugang zu russischen Vermögenswerten zur Finanzierung des Krieges gegen Russland und der Verteidigung gegen Russland."

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron:

"Das Fehlen einer Entscheidung wäre eine Katastrophe gewesen. Glücklicherweise haben wir eine Entscheidung getroffen. Eine klare Entscheidung, ein klares Engagement, mit konkreten Ergebnissen. Dieser Gipfel ist ein sehr guter für die Ukraine."

Italienische Premierministerin Giorgia Meloni:

"Ich bin froh, dass der gesunde Menschenverstand gesiegt hat, dass wir die notwendigen Ressourcen mit einer Lösung mit solider rechtlicher und finanzieller Grundlage sichern konnten. Die Frage der Vermögenswerte bleibt in den Schlussfolgerungen; Ich erinnere Sie daran, dass die wichtigste Entscheidung in dieser Angelegenheit bereits vor ein paar Tagen getroffen wurde, als wir sie immobilisiert haben, um sicherzustellen, dass sie nicht zurückgegeben werden."

Spaniens Premierminister Pedro Sánchez:

"Die EU wird dringend und sofort ein Darlehen von 90 Milliarden Euro für die nächsten zwei Jahre gewähren, finanziert durch gemeinsame Schulden. Wir müssen die Ukraine aus moralischen Gründen, aus Gründen der Gerechtigkeit und der internationalen Rechtmäßigkeit unterstützen."

Ungarischer Ministerpräsident Viktor Orbán:

"Wir haben eine sehr lange und schwierige Nacht hinter uns. Wir haben es geschafft, die unmittelbare Kriegsgefahr abzuwenden. Wir haben nicht zugelassen, dass Europa Russland durch den Einsatz russischer Mittel den Krieg erklärte. Dieser Plan hätte Europa in einen Krieg gestürzt und Ungarn eine Last von 1.000 Milliarden Forint (3 Milliarden Dollar) auferlegt. Gleichzeitig beschlossen 24 Mitgliedstaaten, der Ukraine für die nächsten zwei Jahre ein Kriegsdarlehen zu gewähren. Wenn die Ukrainer den Kredit nicht zurückzahlen können, müssen diese europäischen Länder ihn zurückzahlen."

Dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen:

"Heute ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir, wenn etwas notwendig ist, liefern können. Aber gleichzeitig müssen wir sagen, dass viele Regierungen und Führungspersönlichkeiten in ihren nationalen politischen Diskussionen, Parlamenten und so weiter zunehmend unter Druck stehen. In Europa ändert sich das leider, und ich muss sagen, genau das hofft Putin – die Kombination aus einer Art Kriegsmüdigkeit und einem hybriden Krieg, der viel Unsicherheit und Unsicherheit in unsere Gesellschaften bringt."