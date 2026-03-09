Europa wird zum weltweit führenden Waffenimporteur | Bericht

HQ

Europa hat laut dem Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) in den letzten fünf Jahren alle anderen Regionen überholt und ist damit zum weltweit größten Waffenimporteur geworden. Die europäischen Länder haben ihre Waffenkäufe zwischen 2021 und 2025 im Vergleich zu 2016–2020 mehr als verdreifacht, sowohl zur Unterstützung der Verteidigung der Ukraine gegen Russland als auch zum Wiederaufbau ihrer eigenen Streitkräfte nach jahrzehntelanger Unterinvestition.

"Der starke Anstieg der Waffenlieferungen zu europäischen Staaten trieb die weltweiten Waffenlieferungen um fast 10 % nach oben", sagte Mathew George, Direktor des SIPRI-Waffentransferprogramms. Europa macht nun 33 % der weltweiten Waffenimporte aus, gegenüber 12 % im vorherigen Fünfjahreszeitraum. Trotz der Steigerung der heimischen Produktion kauften viele Länder weiterhin US-Waffen, insbesondere Kampfflugzeuge und Langstrecken-Luftverteidigungssysteme.

An anderer Stelle sanken die Waffenimporte der Staaten im Nahen Osten um 13 %, was größtenteils auf frühere große saudische Bestellungen zurückzuführen ist, obwohl Länder wie Saudi-Arabien und Katar weiterhin zu den größten Käufern gehören. Weltweit steigerten die USA ihren Anteil an den Waffenexporten auf 42 %, gefolgt von Frankreich mit 9,8 %, während Russlands Anteil nach der Invasion der Ukraine auf 6,8 % sank. Europas kombinierte Exporte machen 28 % des Weltmarktes aus, viermal so viel wie Russlands und fünfmal so viel wie Chinas.