Europa Universalis V: Schicksal des Phönix

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Das Byzantinische Reich, oder das Oströmische Reich, fasziniert mich seit Jahren. Es ist eines der letzten Überreste der antiken Welt. Wir wissen, dass dieses Reich fiel und seine letzten Städte im 15. Jahrhundert erobert wurden. Diesen Zustand hatte ich das Vergnügen, im Europa Universalis V herunterladbaren Inhaltspaket Fate of the Phoenix auszuprobieren. Lassen Sie mich Ihnen sagen, dass dies vor allem eine bereits spielbare Nation verändert. Für viele der anderen Imperien im Grundspiel wirst du keine umfassenden Verbesserungen sehen. Der Fokus dieser Rezension liegt auf den hinzugefügten Verbesserungen, die das Byzantinische Reich zum Guten oder Schlechten beeinflussen.

Ich liebe Kartenebenen, und es gibt so viele in diesem Spiel, dass man sie durchblättern kann, wie die Seiten eines Buches.

Ich habe mich im Grundspiel noch nicht getraut, eine komplette Kampagne als diese Nation zu spielen, weil sie normalerweise so brutal schwierig ist. Im vierten Teil hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich den Code geknackt und bis zum Ende geschafft habe. In diesem Spiel wurde das Erlebnis durch das entsprechende herunterladbare Inhaltspaket deutlich verbessert. Im fünften Teil ist es eine völlig andere Erfahrung. Das Grundspiel unterscheidet sich deutlich von den Gameplay-Elementen des vierten Teils und ist etwas komplexer. Auf dieser Grundlage baut dieser herunterladbare Inhalt auf verschiedenen Funktionen auf. Wie du weißt, mochte ich das Grundspiel so sehr, dass ich ihm in meiner Rezension eine Neun gegeben habe. Das ist eine Bewertung, zu der ich immer noch stehe. Deshalb sehne ich mich nach etwas mehr Inhalten, und das ist ein typisches frühes Extra für die Serie.

Das Spiel sieht wirklich gut aus und ist wahrscheinlich das bestaussehende in seinem Genre.

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Fate of the Phoenix ist das erste neue Inhaltsupdate, das das Oströmische Reich mit neuen Ereignissen, einem verbesserten religiösen System, neuen Formen des Reiches und thematischen Änderungen erweitert. Die deutlichste Dichotomie, die beim Spielen entsteht, betrifft den Konflikt zwischen neuen und alten Ideen. Möchtest du, dass dein Reich römischer mit griechischen Einflüssen bleibt oder sich stärker westlichen Werten und dem katholischen Zweig des Christentums anpasst? Man steht ständig vor Entscheidungen bezüglich Reformen, Veränderungen oder Erhaltung, und das ist aus historischer Sicht faszinierend. Mehrere deiner Optionen haben außerdem einen Indikator, der zeigt, was das historische Gegenstück gewählt hat. Wenn du möchtest, kannst du das ignorieren und deine eigenen Entscheidungen treffen. Wir wissen im Nachhinein, dass das historische Oströmische Reich nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat.

Der schwierigste und vielleicht lohnendste Teil ist es, über hundert Jahre zu überleben. Man befindet sich von Anfang an in einer echten Zwickmühle, mit schlechter Legitimität, enormen Schulden, Naturkatastrophen, die Teile des Königreichs getroffen haben, und verschiedenen Gütern, die aufgrund bürokratischer Regeln, die von früheren Führern eingeführt wurden, keine Steuern zahlen wollen. Wenn du diese entfernen willst, musst du enorme Summen zahlen, und davon hast du zu Beginn des Spiels nicht viel. Ein Großteil der ersten Stunden besteht aus schlechten Entscheidungen statt noch schlechteren Alternativen und dem Versuch, die Abwärtsspirale umzukehren. Das liegt daran, dass fast nichts gut funktioniert, abgesehen davon, dass man zu Beginn relativ starke Armeen und Flotten hat. Du hast außerdem großes Potenzial, noch mächtigere Streitkräfte aufzubauen, um dein gefallenes Königreich zurückzuerobern.

Das neue System der orthodoxen Kirche ist wirklich gut gemacht. Es gibt auch ein System für die ältere römische Religion.

Früh entschied ich mich, mich auf den Aufbau von Legitimität, Stabilität und Kontrolle zu konzentrieren. Ich habe auch versucht, Epirus zu annektieren und mit den wachsenden Bedrohungen weltweit fertigzuwerden. Bald entführt ein Rivale einen Thronfolger und versucht, Epirus wieder unabhängig zu machen. Das führt zu einem Konflikt, den ich schließlich gewinne, aber kurz darauf stehe ich einer ziemlich mächtigen Koalition unter Führung des Osmanischen Reiches gegenüber, und ich verliere ziemlich schnell. Der folgende Frieden stürzt mich in eine unhaltbare Spirale aus Schulden und weiterem Krieg. Es dauerte ein paar Versuche, bis ich eine Strategie fand, mit der ich ein wenig wachsen konnte. Das wiederum bedeutete, dass ich Dinge tun konnte wie Konflikte schaffen, die ich wollte, Geld fordern, Schulden abbezahlen und anfangen, die elenden Privilegien der Güter zu entziehen. Ich versuche auch, die Staatsreligion im Königreich zu ändern und den orthodoxen Glauben durch die älteren Götter zu ersetzen. Allerdings sind sie in dieser Erweiterung nicht so ausgearbeitet wie der Konflikt zwischen Katholizismus und orthodoxer Kirche; man kann das Schisma buchstäblich lösen und die verschiedenen Zweige des Christentums vereinen, wenn man geschickt ist. Ich finde Polytheismus jedoch interessanter als Monotheismus. Ich habe jedoch mehrere Religionen ausprobiert.

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Paradox hat Entscheidungen, Einheitentypen, kosmetische, kulturelle und religiöse Elemente so gut miteinander verwoben, dass man selbst entscheiden kann, was man tun möchte. Ich möchte jedoch betonen, dass dies schwierig ist; wenn du die Grundlagen des Spiels nicht beherrschst, denke ich nicht, dass du das Byzantinische Reich und dieses Paket ausprobieren solltest, es sei denn, du spielst häufig als christlich-orthodoxe Staaten. Andererseits, wenn du schon eine Weile spielst und mit anderen Nationen ziemlich gut zurechtkommst, lohnt sich das. Ich denke, die Byzantiner haben eine spannende Ausgangsposition und eine fantastische geografische Lage. Du kannst den Handel kontrollieren, Piraten bekämpfen und langsam in verschiedene Richtungen expandieren. Nach einer Weile werden dich der Schwarze Tod, der Kolonialismus und vieles mehr beeinflussen. Sie sollten sicherlich auch die Frage ansprechen, ob man mit China Handel treiben sollte, da Handel von entscheidender Bedeutung ist.

Ereignisse und charaktergetriebene Momente sind häufig und verleihen dem Erlebnis etwas mehr erzählerische Tiefe.

Eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem Byzantinischen Reich handelt davon, wie zwei orthodoxe Mönche angeblich Seidenraupeneier herausgeschmuggelt und zur Etablierung der Seidenproduktion in ihrer Heimat beigetragen haben. Diese Geschichte ist wahrscheinlich nicht wahr, und es wird spekuliert, dass die Mönche tatsächlich in Indien waren. Das ist genau das, was es spannend macht, da man entscheiden kann, was man eintauscht und in welche Ressourcen man investiert. Irgendwann musst du Prioritäten setzen und Entscheidungen treffen. Das Imperium steht am Rande des Zusammenbruchs; Wohin gibst du dein wertvolles Geld und deine Ressourcen aus? Handel und/oder Diplomatie können ein Weg sein; Krieg einen anderen. Allerdings kann man nicht alles auf einmal tun, und das wurde mir sehr klar, als ich genau diesen Aspekt getestet habe. Du brauchst eine durchdachte Strategie. In vielerlei Hinsicht erinnert es mich ein wenig an die Total War: Attila-Kampagne als Weströmisches Reich. Wie in dieser Kampagne musste man das Imperium zerstören, zerstören, abreißen, neu formieren und umstrukturieren, wenn man überhaupt eine Überlebenschance haben wollte. Du wirst jedoch von Attila und seinen Hunnen in Europa Universalis V verschont; stattdessen musst du dich mit den Überresten des Mongolischen Reiches auseinandersetzen, falls sie dich angreifen.

Ich werde in dieser Rezension nicht zu viel verraten, aber ich finde die Ereignisse interessant, bieten dir Wahlmöglichkeiten und können dir helfen, die Nation zu gestalten, als die du spielst. Sie sind auch sauber in Entscheidungen eingewoben, die Sie darüber treffen können, ob Sie eine moderne Stadt bauen oder die alte erhalten möchten. Dieser Balanceakt ist genauso eine Herausforderung wie alles andere im Spiel. Wenn du es schaffst, die ersten hundert Jahre zu überleben, bieten manche Ereignisse ziemlich beträchtliche Boni. Allerdings habe ich den Werkzeugkasten als Byzantiner mehr genutzt als mit vielen anderen Nationen. Du musst deine wirtschaftlichen Optionen abwägen, herausfinden, welche diplomatischen Wege vorteilhaft sein könnten, und herausfinden, wie du dein verlorenes Imperium zurückerobern kannst. Es wird eine viel einfachere Kampagne, sobald du deine Schulden abbezahlt, deine finanziellen Verluste umgedreht hast und Truppen hast, die Feinde in alle Richtungen abwehren können. Militärisch gesehen wird diese Nation mit ihren Technologien und einzigartigen Einheitentypen äußerst mächtig.

Mit allem umzugehen, was schiefgeht, ist ein Vollzeitjob.

Aus technischer Sicht ist das hier nicht schlechter als das Grundspiel, und ich hatte damit relativ viel Spaß. Es gibt Mikrolags beim Klicken auf Provinzen und wenn viel gleichzeitig passiert. Ich habe auch gelegentlich visuelle Fehler und gelegentliche Gameplay-Fehler bei Texterklärungen bemerkt. Es hat mich nicht spürbar gestört, aber es könnte schwächere Computersysteme stärker betreffen als meine. Die neue Musik ist ziemlich gut, und ich habe die Musik in dieser speziellen Spielreihe schon immer geliebt. Es sind weitläufige, gut gemachte Stücke, die sich mit allem anderen vermischen. Im fünften Teil gibt es direkt in der Benutzeroberfläche einen praktischen Player, mit dem man auswählen kann, was man spielt und was nicht. Wenn man einige technische Probleme übersehen kann, gibt es in diesem herunterladbaren Inhaltspaket eine gute Erweiterung einer der Fraktionen des Spiels.

Der lohnendste Aspekt dieses herunterladbaren Inhaltspakets war, länger als sein historisches Gegenstück zu überleben und historische Ereignisse zu lösen, mit denen wir heute noch leben, wie etwa die Spaltung zwischen der orthodoxen und der katholischen Kirche. Ich hatte mit diesem Paket ziemlich viel Spaß, da ich die Herausforderung genieße, als dieses Königreich zu spielen. Ich denke nicht, dass Paradox das Erlebnis leichter machen sollte. Länder im Spiel müssen einzigartig sein, mit eigenen Herausforderungen und Schwierigkeitsgraden, die von ihrer Startposition im 14. Jahrhundert abhängen. Obwohl sich die technischen Aspekte nicht geändert haben, ist es im Kern immer noch ein solides Spiel, und dieser herunterladbare Inhalt macht dieses Königreich noch unterhaltsamer. Es ist eine der schwierigeren, wenn nicht sogar die schwierigsten der großen Nationen im Spiel und erfordert Geduld, einen Plan und die Bereitschaft zu verlieren, wenn man diesen neuen Inhalt genießen will. Wenn du dich mit den Grundlagen des Spiels nicht sicher fühlst, solltest du das überspringen, bis du dich sicherer fühlst. Wenn du eine Herausforderung suchst oder einfach als das Oströmische Reich spielen möchtest, ist dieses Paket genau dafür ein ausgezeichnetes Paket, das ich sehr empfehlen kann.

Es dauert eine Weile, bis Ihre Finanzen wieder in den Griff gerückt sind, aber sobald Sie das schaffen, sieht es besser aus.