Die Welt zu regieren ist keine leichte Aufgabe. In Paradoxs fünftem Titel der Europa Universalis-Saga wird dir diese Verantwortung überlassen. Sie haben die Möglichkeit, ein Land auszuwählen und folgen einer Reise vom 14. Jahrhundert bis zur Zeit der großen Revolutionen im Europa des 19. Jahrhunderts. Es gibt Hunderte von Ländern auf der ganzen Welt zur Auswahl. Der schwierigste Teil des Spiels besteht darin, eine Nation zu finden, mit der man beginnen kann. Um Ihnen zu helfen, gibt es eine Liste mit empfohlenen Ländern, die einen von drei Spielstilen erkunden. Wenn du es mit einer expansionistischen Nation versuchen willst, ist Kastilien deine Wahl, wenn du es mit Diplomatie versuchen willst, ist Norwegen vielleicht dein Land, wenn das nicht funktioniert, sind vielleicht die handelsorientierten Niederlande eine Alternative.

Die Wahl der Nation ist sehr wichtig, da einige Länder direkt in einer Variante eines Kreuzzugs um ihr Überleben kämpfen, kurz davor stehen, ihren Führer zu verlieren und einen Bürgerkrieg zu riskieren oder in einem großen internationalen Konflikt zu enden. Ich habe diese Lektion gelernt, nachdem ich mich für England entschieden habe, das ziemlich bald im Hundertjährigen Krieg mit Frankreich endet. Das können Sie natürlich vermeiden, da Sie nicht den historischen Weg gehen müssen. Ein weiteres Beispiel sind die Deutschen Ritter, die sich gleich zu Beginn des Titels im Krieg mit dem Großfürstentum Litauen befinden. Ich habe keine Optionen gefunden, um das Startdatum anzupassen, also müsst ihr ein wenig nachdenken, je nachdem, wie erfahren ihr mit diesen Spielen seid.

Die Grafik ist ein Highlight. Ich mag die gemalten Hintergrundbilder in den Ladesequenzen.

Wenn es eine Sache gibt, in der Paradox gut sind, dann ist es die Erschaffung lebendiger, dynamischer Welten in einem Strategieformat. Es gibt immer etwas zu tun, und Sie müssen wirklich mit Bedacht wählen, wie Sie Ihre Ressourcen ausgeben. Europa Universalis V ist kein leichtes Spiel. Es ist möglich, sich einen schnellen Überblick zu verschaffen, aber um das Spiel wirklich zu meistern, muss man tief in eine Vielzahl von Spielsystemen eintauchen, die wiederum auf andere Systeme angewiesen sind und ständig interagieren. Es ist eine komplexe Maschinerie, die die Spielwelt bis zu ihrem endgültigen Ziel vorantreibt. Die wichtigsten Aspekte, die man im Auge behalten sollte, sind Diplomatie, Forschung, Militär, Wirtschaft und Erkundung.

Diplomatie ist eines meiner Lieblingswerkzeuge im Spiel. Sie haben nicht unendlich viele Diplomaten und es kostet Geld, mehr zu generieren. Es ist Ihre Wahl, mit welchen Ländern Sie die Beziehungen ausbauen, welche Sie ausspionieren und so verschiedene Formen von Casus Belli schaffen möchten. Mit wem Sie handeln werden und wie Sie sich in der Welt zurechtfinden werden. Das sind Fragen, mit denen Sie sich im Laufe der Kampagne auseinandersetzen werden. Sie müssen auch mächtige Organisationen berücksichtigen, die Konflikte mit Ihnen verursachen oder Sie anderweitig beeinflussen können. Ein Beispiel dafür ist die katholische Kirche oder das Heilige Römische Reich, das es den Mitgliedsländern ermöglicht, über Kreuzzüge, Kriege, Gesetze und vieles mehr abzustimmen.

Der Trainingsmodus ist einfach und nicht besonders beeindruckend. Mein Rat an diejenigen, die neu und unsicher sind, ist, Videos online anzusehen und auf eigene Faust zu experimentieren.

Organisationen können mächtig sein, und Sie müssen diese berücksichtigen, da sie viele Staaten umfassen und Sie direkt betreffen können. Du kannst diese natürlich lassen, wenn du willst, aber einige sind mit Kosten wie Instabilität und Krieg verbunden. Je nachdem, für welches Land Sie sich entscheiden, sehen sie ein wenig anders aus und haben unterschiedliche Zwecke. Wenn du dich dafür entscheidest, als Nation in Asien, Afrika oder Amerika zu spielen, werden sie andere Organisationen haben als die, die du ursprünglich in Europa antreffst. Du kannst auch eigene Varianten gründen, die Gesetze zur gegenseitigen Verteidigung erlassen.

Es gibt drei wichtige Faktoren, wenn man mit einem anderen Staat spricht. Vertrauen, Beziehungen und Dienstleistungen. Die ersten beiden werden durch Entscheidungen auf der Kampagnenkarte, Entscheidungen, welche Rivalen du hast, Technologie, Kultur, Religion und vieles mehr gesteuert. Letzteres hängt eher davon ab, dass Sie Diplomaten einsetzen, um gegenseitige Dienstleistungen zu generieren. Mit diesen kannst du dann Staaten dazu bringen, Dinge zu tun, die dir oder einem Verbündeten nützen. Das System ist flexibel und wird bis zu einem gewissen Grad aus der vierten Europa Universalis erkennbar sein. Mir gefällt, dass es recht einfach ist, zu erkennen, was die Zahlen beeinflusst. Du hast viele Möglichkeiten, wie z.B. Allianzen, Gewerkschaften, Blockaden zu gründen, nach Siedlern aus einem anderen Land zu fragen und vieles mehr. Die Liste der Dinge, die Sie mit diesem System tun können, ist umfangreich.

Leider ist der Stift nicht immer mächtiger als das Schwert und manchmal braucht man das Schwert trotzdem. Zu Beginn hast du deine Truppen, die du rufst, um für den König zu kämpfen. Sie sind ungeübt und repräsentieren die mittelalterliche Art des Krieges. Gepanzerte, gut ausgebildete stehende Armeen sind teuer und nicht so kostengünstig. Im Laufe des Spiels wird sich dies natürlich ändern und deine Truppen werden durch professionellere Alternativen und mehr Söldner ersetzt. Deine Truppen und Schiffe können natürlich von Generälen geführt werden und jede Armee ist in Regimenter unterteilt. Du kannst dies ein wenig anpassen, um bessere Ergebnisse in Schlachten zu erzielen. Sie können auch bestimmte Aufgaben ausführen. Boote können Truppen mit Lebensmitteln versorgen, Soldaten transportieren und Häfen blockieren. Truppen an Land können den Boden niederbrennen, Gebiete belagern und erobern. Sie können auch Lager und andere Dinge aufschlagen, die für deinen Fortschritt günstig sind.

Genau wie du es gewohnt bist, gewinnst du einen Krieg nicht, indem du eine Stadt einnimmst oder eine feindliche Streitmacht besiegst. Vielmehr gewinnst du, indem du die Ziele erfüllst, die du dir für den Krieg gesetzt hast. Dabei handelt es sich um einen casus belli, den Sie dank Spionen oder mit Hilfe Ihrer Nachlässe in der Verwaltungsansicht erstellen. Das System ist ähnlich wie bei früheren Titeln der Serie. Es funktioniert hervorragend, weil es Ihnen nicht sofort die volle Kontrolle gibt. Es zwingt Sie, mehrere Spielsysteme zu verwenden, um Ihre Ziele zu erreichen. Wer keinen casus belli anwendet, wird diplomatisch bestraft und riskiert den Zorn der Nachbarländer. Diplomatie kann dir starke Gründe liefern, einen Krieg zu beginnen, ein starkes Militär ermöglicht es dir, den Krieg zu gewinnen, und eine gute Wirtschaft ermöglicht es dir, die Kriege fortzusetzen und deine Truppen zu bezahlen.

Es gibt viele Zustände, und Filter können Ihnen helfen, sich einen besseren Überblick zu verschaffen.

Die Wirtschaft Ihres Landes ist einer der Eckpfeiler, um das Spiel nicht zu verlieren. Du bist keine Person wie in Crusader Kings, aber du spielst als Land. Eine der großen Neuerungen ist diesmal ein robusteres Handelssystem mit Märkten, die sich dynamisch verschieben, je nachdem, wo Waren verkauft und gekauft werden. Jahrhundertelange Veränderungen auf der Kampagnenkarte können mehrere Faktoren wie die Technologie verändern, und ein kluger Anführer lässt seine Nation den Welthandel kontrollieren. Es besteht auch die Möglichkeit, Zollsysteme und dergleichen zu schaffen. Teile meines Spielstils aus Victoria III habe ich sofort wiedererkannt. Auch wenn Paradox noch keine so tiefgründige Wirtschaftssimulation gebaut hat, ist sie dennoch beeindruckend.

Wenn man die Tatsache ignorieren kann, dass bestimmte Güter manchmal ins Dasein gezaubert werden, handelt es sich um ein komplexes und tiefgründiges System. Ressourcen werden abgebaut, von deinen Bewohnern verwendet, um Waren über Gebäude zu produzieren und diese dann auf Märkten zu verkaufen. Sie können sowohl Exporte als auch Importe verwalten und die Bedürfnisse Ihrer Einwohner im Detail erfüllen. Sie haben eine ziemlich große Freiheit, eigene Märkte zu errichten, andere zu blockieren und indirekt Drittländer zu beeinflussen oder das Warenangebot zu kontrollieren. Du kannst das Handelssystem als mächtiges Werkzeug in deinem Bestreben nutzen, eine dominante Supermacht zu werden, denn je näher die Industrialisierung rückt, desto deutlicher wird dies.

Einige Systeme sind nicht so offensichtlich, werden aber von deinen Entscheidungen auf der Kampagnenkarte geprägt.

Neue Features in allen Bereichen, die traditionell von der Serie angeboten werden, haben dazu geführt, dass ich viel neu lernen musste. Es könnten Aspekte der Kriegsführung sein, wie z.B. der dauerhafte Tod von Truppen. Oder wie man die Ansprüche der Stände, die Freuden und ihre Privilegien ausbalancieren muss. Ein weiteres Beispiel ist die Fähigkeit der Berater des Königs, spezifische und mächtige Missionen auszuführen. Eine weitere interessante Änderung ist der Fokus auf Steuerung. Diese Zahl bestimmt, wie viel Wert Sie aus jedem Bereich ziehen. Eine höhere Fläche bedeutet mehr Geld. Mit Hilfe von Straßen, Beratern und Technologie können Sie den Wert steigern. Und ich habe noch nicht einmal das Wettersystem erwähnt, dass Soldaten sterben können, wenn sie auf Eis stehen, wenn der Schnee im Frühling schmilzt, das Missionssystem, das wie ein sekundärer Technologiebaum funktioniert, nicht ganz unähnlich dem System in Imperator: Rome. Oder der riesige neue Technologiebaum, der über Zeiträume aufgeteilt und an Ihren Bundesstaat angepasst ist.

Obwohl der Computer diesmal nicht der klügste Gegner ist, dem ich je in einem Strategiespiel gegenüberstand, ist er für mich gut genug. Sie macht manchmal Fehler mit Truppen im Krieg, in der Diplomatie und auf andere Weise. Ein gutes Beispiel ist, dass die Topografie oder die Tageszeiten nicht immer gut genutzt werden. Dies ermöglicht es dem Spieler, auch unmögliche Schlachten zu gewinnen. Wenn Sie ein wenig Schwierigkeiten haben, weniger als perfekte Computergegner zu akzeptieren, kann dies ein Minuspunkt für Sie sein. Es ist aber natürlich möglich, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen und im Iron Man Modus zu spielen. Die erhöhten Schwierigkeitsgrade funktionieren wie immer in Strategiespielen. Der Computer bekommt mehr Ressourcen und Sie weniger, er wird nicht besser durch das Gelände navigieren oder bessere Entscheidungen treffen.

Sie können eines von drei Themen für Missionen auswählen. Sobald du dich für eine entschieden hast, wähle die Missionen aus und schließe sie ab. Jede Mission wird in einem Technologiebaum aufgelistet, und sobald du sie abgeschlossen hast, erhältst du eine Belohnung.

Trotz einiger Probleme gefällt mir Europa Universalis V und seine umfangreiche Menge an interagierenden Systemen sehr. Sie schaffen eine komplexe und schwierige Erfahrung, die man sonst nirgendwo bekommt. Dein Feldzug als Königreich Kastilien oder Aragon führt vielleicht nicht zu einem Spanien, sondern zu einem anderen Stadtstaat. Deutschland wird vielleicht nie gebildet werden, und England wird Frankreich übernehmen. Die Möglichkeiten sind enorm, um ein nicht-historisches Erlebnis zu haben, aber Sie können den Computer auch so einstellen, dass er historisch spielt. Es gibt auch versteckte Länder, die durch Aufstände und Bürgerkriege entstehen können. Die einzige Option, die ich wirklich vermisse, ist die Möglichkeit, das Startdatum zu ändern.

Ich mag die Möglichkeiten, mit Situationen zu experimentieren, über die man sich schon immer gewundert hat, und was hätte passieren können, wenn die Geschichte eine andere Richtung eingeschlagen hätte. Eines der wichtigsten Ereignisse in Europa ist die Entdeckung Nord- und Südamerikas und der Beginn der industriellen Revolution. All dies ist für euch, um mit ihr zu interagieren. Du musst jedoch nicht die halbe Welt kolonisieren oder erobern. Das Spiel endet, wenn du es willst und du regierst dein Land, niemand sonst. Obwohl die Kampagne ein Endjahr hat, kannst du immer noch spielen, wenn du willst, auch wenn du in den Technologien des 19. Jahrhunderts stecken bleibst. Wenn Sie die anschließende Erfahrung machen möchten, können Sie Victoria III mit seiner ehrgeizigen Wirtschaftssimulation ausprobieren.

Es gibt Tabellen, Listen, Statistiken und alles, was man sich wünschen kann, wenn man es sich ansehen möchte. Es ist auch möglich, in verschiedene Kategorien zu sortieren.

Ich habe mehrere Kampagnen in mehreren Ländern gespielt. Ich habe auch einige seltsame Startnationen auf anderen Kontinenten ausprobiert. Es ist ganz klar, dass viele davon inhaltlich noch nicht ganz ausgereift sind. Der Fokus liegt dabei auf den europäischen Großmächten. Es ist jedoch durchaus möglich, unterhaltsame Kampagnen mit kleineren Staatsformationen zu führen. Eines meiner Lieblingsländer war die Goldene Horde. Das Knifflige an dieser Fraktion ist, dass sie kurz vor dem Zusammenbruch steht, wenn du nicht geschickt bist. Eine weitere lustige Option, die Sie ausprobieren sollten, sind die Deutschen Ritter. Sie befinden sich im vollen Krieg mit dem Großfürstentum Litauen und wenn du deine Karten falsch ausspielst, kannst du den Feldzug ziemlich schnell verlieren. Ich mochte auch das Byzantinische Reich. Wenn Sie möchten, dass sie ihren historischen Namen haben, können Sie ihn in den Einstellungen ändern. Ihre Ausgangslage ist zu diesem Zeitpunkt schwer zu handhaben. Japan und China sind in dieser Zeit ebenfalls interessant, um sie zu testen. Japan ist zu Beginn des Feldzugs relativ friedlich und ruhig.

Mein Vorschlag ist, sich am Anfang vom Spiel leiten zu lassen. Wählen Sie eines der empfohlenen Länder und folgen Sie dem Trainingsmodus, der leider genau wie seine Vorgänger etwas holprig ist. Paradox entscheidet sich immer noch dafür, Sie in die Steuerung mit Maus und Tastatur einzuleiten und dann zu erklären, was die Systeme sind. Du bekommst jedoch keine Hilfe, wie du Dinge im Spiel machen sollst. Das ist etwas, worauf ich oft reagiere, wenn ich Strategiespiele spiele. Die eingebaute Enzyklopädie ist umfangreich, aber sie erklärt nicht, wie man die Dinge macht, von denen das Spiel erzählt. Wie besiedelst du eine Provinz oder wie bringst du einen anderen Staat dazu, Siedler zu dir zu schicken? Einige Dinge sind leichter herauszufinden als andere, aber ich denke, sie müssen dies in die Enzyklopädie des Spiels aufnehmen.

Der Technologiebaum ist umfangreicher, als wir es gewohnt sind. Es ist in verschiedene Zeiträume unterteilt, und jeder Zeitraum hat seinen eigenen umfangreichen Technologiebaum.

Ich denke jedoch, dass die Benutzeroberfläche gut ist und die Möglichkeit, Dinge, die man für wichtig hält, an die richtige Seite anzuheften, macht es einfacher. Es kommt auch selten vor, dass etwas in Untermenüs versteckt ist, was Paradox mit den neueren Titeln verbessert hat. Dies und die Registerkarten am oberen Rand des Bildschirms mit wichtigen Informationen sind großartig. Vieles davon war bereits im vierten und die Funktionalität ist auch im fünften großartig. Die Anzahl der Kartenmodi wurde erhöht, und Sie haben jetzt mehr Filter zur Verfügung. In einigen Menüs werden die zugehörigen Filter automatisch aktiviert, was Ihnen hilft, ein besseres Gesamtbild dessen zu erhalten, was Sie sehen möchten. Das können zum Beispiel Märkte, Topografie, Werte in 3D oder Feinde und Verbündete sein. Das Spiel enthält auch Aspekte wie Migrationen und Migrationen, und das Kartenfiltersystem kann helfen, dies hervorzuheben.

Auf der technischen Seite fließt das Spiel etwas ungleichmäßig ab. Es ist ziemlich anspruchsvoll und fließt nicht immer perfekt. Dies macht sich besonders bemerkbar, wenn Sie es mit höheren Einstellungen ausführen. Das Spiel hält nicht immer mit, weil sich die ganzen Berechnungen und andere Dinge im Hintergrund abspielen. Ich habe eine gewisse Verzögerung erlebt. Es kann sich ein wenig träge anfühlen, wenn viel in der Welt passiert, aber es ist kein Actionspiel und es hat nicht so viel Einfluss auf das Gameplay. Ein weiterer Aspekt, der den Titel nicht so sehr beeinflusst, ist die Musik. Es ist genau wie im vierten, wirklich gut, bis man es ein bisschen zu oft hört und seinen eigenen Soundtrack einschaltet. Die Welt ist jedoch schön gerendert und ich mag alle Details auf der Karte, wenn man hineinzoomt. Es ist vor allem die Variation im Erscheinungsbild der Städte und des Aussehens der Squads, die meine Kritik an der Grafik ist. Wenn ich Paradox richtig kenne, ist das etwas, wofür wir nach dem Start bezahlen müssen.

Die Weltkarte ist im Jahr 1337 ziemlich leer. Die Welt ist jedoch deine Leinwand, die du übermalen kannst, sobald du die Möglichkeit hast, die Welt zu erkunden und unentdeckte Orte zu kolonisieren.

Die Frage, die Sie sich stellen, wenn Sie bis hierher gelesen haben, ist, ob dies Ihre Zeit wert ist. Meine Antwort ist zweifellos ja, wenn du Grand-Strategy-Spiele magst. Abgesehen von kleinen Performance-Problemen wird Ihnen eine wunderschöne Nachbildung unserer Welt im Jahr 1337 und darüber hinaus geboten. Europa Universalis bietet Ihnen eine lebendige, dynamische und komplexe Welt. Anders als zum Beispiel bei Hearts of Iron IV gibt es nur sehr geringe Ausfallzeiten, man hat in diesem Spiel immer etwas zu tun. Du sitzt nie herum und wartest auf den großen Krieg, sondern du machst die ganze Zeit Dinge. Egal, ob du Straßen baust, Netzwerke ausspionierst, deine Flotte ausrüstest, Märkte schaffst, Waren importierst oder Kathedralen in Städten baust. Zwischen den Runden wirst du von historischen und situativen Ereignissen gefüttert. All dies und noch viel mehr bedeutet, dass Sie immer etwas haben, mit dem Sie interagieren können. In diesen Titeln erhöhe ich oft das Tempo, aber im fünften musste ich das Tempo aus diesem Grund verringern.

Ich denke, der Kern von Europa Universalis V ist furchtbar beeindruckend. Europa Universalis war noch nie so komplex, einfach zu spielen und bot die Möglichkeit, Teile des Spiels zu automatisieren, mit denen man sich nicht befassen möchte. Letzterer Funktion fehlen einige konfigurierbare Optionen für den Computer, mit denen gesteuert wird, was Sie automatisiert haben. Trotz kleinerer Performance-Probleme, fehlender Einstellungen im Kampagnenmodus und einem Computergegner, der nicht immer beeindruckt, ist dies ohne Zweifel mein Favorit in der Serie. Es gibt unzählige Gameplay-Systeme und Dinge, zu denen ich in diesem Test noch keine Zeit hatte, meine Meinung zu äußern. Die ganze Erfahrung ist aber wirklich gut und ich freue mich auf die Fortsetzung mit Updates und Erweiterungen. Dies ist ein wenig tiefer, ein wenig komplexer und bietet Ihnen mächtige Werkzeuge, mit denen Sie den Lauf der Geschichte navigieren, beeinflussen und verändern können. Wenn euch der Vorgänger gefallen hat oder ihr neugierig auf die fünfte Iteration seid, kann ich euch diesen sehr empfehlen.