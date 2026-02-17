Europa muss sich auf bis zu 3 °C globale Erwärmung vorbereiten, warnen Wissenschaftler

HQ

Ein Mitglied des Europäischen Wissenschaftlichen Beirats für Klimaänderungen hat die europäischen Regierungen aufgefordert, sich auf einen möglichen Anstieg der globalen Temperaturen um 3 °C bis 2100 vorzubereiten, und warnt, dass die aktuellen Anpassungsbemühungen nicht ausreichen. Maarten van Aalst sagt, Europa zahle bereits "einen Preis" für unzureichende Vorbereitungen, unterstreicht aber, dass die Verbesserung der Resilienz "keine Raketenwissenschaft" sei.

In einem neuen Bericht beschrieb der Beirat bestehende Anpassungsmaßnahmen als unzureichend und oft zu langsam und empfahl den Beamten, die Politiken für eine Welt, die 2,8–3,3 °C wärmer als vorindustrielle Werte ist, zu testen. Eine solche Erwärmung würde das Ziel von 1,5 °C im Pariser Abkommen weit überschreiten und das Risiko intensiverer Hitzewellen, Überschwemmungen und Waldbrände erhöhen.

Jüngste Katastrophen haben Europas Verwundbarkeit verdeutlicht, darunter tödliche Überschwemmungen in Deutschland und Spanien sowie zunehmend schwere Sommerhitze, die jährlich Zehntausende tötet. Experten sagen, steigende Temperaturen verstärken extremes Wetter und offenbaren Schwächen in Infrastruktur und Notfallplanung...