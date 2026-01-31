Sport
Europa-League-Kalender für K.-o.-Playoffs mit Terminen und Zeiten im Februar
Diese Runde vor dem Achtelfinale findet am 19. und 26. Februar statt.
HQ
Die Auslosung für die K.-o.-Play-offs fand am Freitag statt, und wir kennen die Rivalen der Teams, die sich nicht sofort für das Achtelfinale der UEFA Europa League qualifiziert haben. Die acht Teams, die es schafften, waren Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, SC Freiburg und Roma, und sie warten bis zum 12. und 19. März für das Achtelfinale.
Nach der Auslosung wurde der Kalender erstellt, und wir kennen nun die genauen Termine und Uhrzeiten für die Play-off-Spiele Ende Februar:
Spiele am 19. Februar
- Fenerbahçe gegen Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT
- GNK Dinamo gegen Genk: 18:45 MEZ, 17:45 GMT
- PAOK gegen Celta: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Brann gegen Bologna: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Celtic gegen Stuttgart: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lille gegen Crvena Zvezda: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Panathinaikos gegen Viktoria Plzeň: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Ludogorets gegen Ferencváros: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Spiele am 26. Februar
- Viktoria Plzeň gegen Panathinaikos: 18:45 MEZ, 17:45 GMT
- Ferencváros gegen Ludogorets: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Crvena Zvezda gegen Lille: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Stuttgart gegen Celtic: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Bologna gegen Brann: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Genk gegen GNK Dinamo: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Nottingham Forest gegen Fenerbahçe: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Celta gegen PAOK: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Freuen Sie sich auf die Europa League 2025/26?