Europa-League-Kalender für K.-o.-Playoffs mit Terminen und Zeiten im Februar

Die Auslosung für die K.-o.-Play-offs fand am Freitag statt, und wir kennen die Rivalen der Teams, die sich nicht sofort für das Achtelfinale der UEFA Europa League qualifiziert haben. Die acht Teams, die es schafften, waren Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, SC Freiburg und Roma, und sie warten bis zum 12. und 19. März für das Achtelfinale.

Nach der Auslosung wurde der Kalender erstellt, und wir kennen nun die genauen Termine und Uhrzeiten für die Play-off-Spiele Ende Februar:

Spiele am 19. Februar



Fenerbahçe gegen Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT



GNK Dinamo gegen Genk: 18:45 MEZ, 17:45 GMT



PAOK gegen Celta: 18:45 CET, 17:45 GMT



Brann gegen Bologna: 18:45 CET, 17:45 GMT



Celtic gegen Stuttgart: 21:00 CET, 20:00 GMT



Lille gegen Crvena Zvezda: 21:00 CET, 20:00 GMT



Panathinaikos gegen Viktoria Plzeň: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Ludogorets gegen Ferencváros: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Spiele am 26. Februar



Viktoria Plzeň gegen Panathinaikos: 18:45 MEZ, 17:45 GMT



Ferencváros gegen Ludogorets: 18:45 CET, 17:45 GMT



Crvena Zvezda gegen Lille: 18:45 CET, 17:45 GMT



Stuttgart gegen Celtic: 18:45 CET, 17:45 GMT



Bologna gegen Brann: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Genk gegen GNK Dinamo: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Nottingham Forest gegen Fenerbahçe: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Celta gegen PAOK: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



