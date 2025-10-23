Sport
Europa League Ergebnisse am Donnerstag, 23. Oktober: Wer führt in der Ligaphase?
Ergebnisse aus Runde 3 der Europa League - Ligaphase.
Der dritte Spieltag der Europa League ist zu Ende, nach drei Runden stehen nur noch drei Klubs mit neun von neun Punkten an der Tabellenspitze: Midtjylland, Braga und Lyon. Aston Villa und Lille, zwei der Favoriten für den UEFA-Wettbewerb, verloren in dieser Woche die Spiele gegen Go Ahead Eagles und PAOK.
Auf der anderen Seite liegen Nizza, Salzburg, Utrecht und die Rangers mit noch keinen Punkten am Tabellenende. Die Roma verlor ein zweites Spiel und liegt auf dem 23. Platz, knapp vor der Ausscheidungszone, während Nottingham Forest den ersten Sieg der Liga holte und Betis unentschieden spielte.
Das sind die Ergebnisse der Europa League am Donnerstag, 23. Oktober:
- Braga 2 - 0 Crvena zvezda
- Brann 3 - 0 Rangers
- FCSB 1 - 2 Bologna
- Fenerbahce 1 - 0 Stuttgart
- Los geht's: Eagles - Aston Villa 2:1
- Genk - Betis 0:0
- Lyon 2 - 0 Basel
- Salzburg 2 - 3 Ferencvaros
- AS Roma 1 - 2 Pilsen
- Celta Vigo 2 - 1 Nizza
- Celtic 2 - 1 Sturm Graz
- Feyenoord 3 - 1 Panathinaikos
- Freiburg 2 - 0 Utrecht
- Lille 3 - 4 PAOK
- Maccabi Tel Aviv-Jaffa 0 - 3 Midtjylland
- Malmö FF 1 - 1 Dinamo Zagreb 1
- Nottingham Forest - Porto 2:0
- Junge Burschen 3 - 2 Ludogorets
Wer wird Ihrer Meinung nach die Europa League 2026 gewinnen?