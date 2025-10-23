Europa League Ergebnisse am Donnerstag, 23. Oktober: Wer führt in der Ligaphase?

HQ

Der dritte Spieltag der Europa League ist zu Ende, nach drei Runden stehen nur noch drei Klubs mit neun von neun Punkten an der Tabellenspitze: Midtjylland, Braga und Lyon. Aston Villa und Lille, zwei der Favoriten für den UEFA-Wettbewerb, verloren in dieser Woche die Spiele gegen Go Ahead Eagles und PAOK.

Auf der anderen Seite liegen Nizza, Salzburg, Utrecht und die Rangers mit noch keinen Punkten am Tabellenende. Die Roma verlor ein zweites Spiel und liegt auf dem 23. Platz, knapp vor der Ausscheidungszone, während Nottingham Forest den ersten Sieg der Liga holte und Betis unentschieden spielte.

Das sind die Ergebnisse der Europa League am Donnerstag, 23. Oktober:



Braga 2 - 0 Crvena zvezda



Brann 3 - 0 Rangers



FCSB 1 - 2 Bologna



Fenerbahce 1 - 0 Stuttgart



Los geht's: Eagles - Aston Villa 2:1



Genk - Betis 0:0



Lyon 2 - 0 Basel



Salzburg 2 - 3 Ferencvaros



AS Roma 1 - 2 Pilsen



Celta Vigo 2 - 1 Nizza



Celtic 2 - 1 Sturm Graz



Feyenoord 3 - 1 Panathinaikos



Freiburg 2 - 0 Utrecht



Lille 3 - 4 PAOK



Maccabi Tel Aviv-Jaffa 0 - 3 Midtjylland



Malmö FF 1 - 1 Dinamo Zagreb 1



Nottingham Forest - Porto 2:0



Junge Burschen 3 - 2 Ludogorets



Wer wird Ihrer Meinung nach die Europa League 2026 gewinnen?