Eurogamer will große Teile seiner Redaktion entlassen

Wie Sie in den letzten Jahren wahrscheinlich bemerkt haben, hatten die Spielmedien schwierige Bedingungen, die – ähnlich wie die Branche, über die diese Medien berichtet – sowohl zu Schließungen als auch zu Entlassungen geführt haben. Das neueste betroffene Medium ist Eurogamer, eine legendäre Publikation, die 2024 von Besitzer ReedPop zusammen mit anderen Gamer Network-Marken an IGN verkauft wurde.

Sie stehen nun vor ihrer zweiten großen Entlassungsrunde seit der Übernahme des Senders durch IGN, so VGC. Dies betrifft ihre erfahrensten Journalisten und Autoren sowie das gesamte Videoteam mit vier Mitarbeitern.

Die Entlassungen beschränken sich nicht auf Eurogamer, sondern betreffen auch eine weitere IGN-eigene Marke, Outside Xbox, einen YouTube-Kanal mit über 3,5 Millionen Abonnenten.

IGN, das in diesem Zusammenhang unter dem Namen Ziff Davis operiert, besitzt Eurogamer, Outside Xbox und eine Vielzahl weiterer Seiten wie GamesIndustry.biz, VG247, Nintendo Life und Rock Paper Shotgun.

Zuvor erklärte Press Engine-Mitbegründer Gareth Williams gegenüber VGC, warum Medien derzeit vor so schwierigen Bedingungen stehen:

"In einer Konsumentenwelt, in der Werbeblockade Standard ist und Games as a Service sowie soziale Medien Kommunikationsmittel sind, in denen Kinder und Erwachsene ihre Beziehungen aufbauen, müssen sich Videospielmedien weiterentwickeln und innovieren. Unterstützen Sie Ihre Lieblingspublikationen, bevor Sie keine Wahl mehr haben."