EU verbietet fleischartige Namen für vegane Produkte

Die Europäische Union hat zugestimmt, Dutzende fleischbezogener Begriffe in vegetarischen und veganen Lebensmitteln im Rahmen einer umfassenderen Bemühung zur Unterstützung von Viehzüchtern zu verbieten. Die Gesetzgeber entschieden, dass pflanzliche Lebensmittel nicht mehr 31 Namen verwenden dürfen, die üblicherweise mit Fleisch assoziiert werden.

Begriffe wie "Steak", "Speck", "Rippchen" und "Hähnchen" werden unter den neuen Regeln eingeschränkt. Die Verhandlungsführer entschieden sich jedoch, einige weit verbreitete Etiketten beizubehalten, was bedeutet, dass Produkte wie "Veggie Burger" und "fleischfreie Würstchen" weiterhin erlaubt sind.

