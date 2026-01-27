EU und Indien schließen nach jahrelangen Gesprächen ein wegweisendes Freihandelsabkommen: "Die Mutter aller Deals"

HQ

Die Europäische Union und Indien haben ein lang erwartetes Freihandelsabkommen abgeschlossen, das nach fast 20 Jahren intermittierender Verhandlungen einen bedeutenden Durchbruch darstellt. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, bezeichnete das Abkommen als die "Mutter aller Geschäfte" und bezeichnete es als historischen Moment für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen zwei der größten Märkte der Welt.

Das Abkommen soll Indiens traditionell geschützte Wirtschaft erheblich für EU-Unternehmen öffnen, insbesondere in der Produktion und im Dienstleistungsbereich. Im Gegenzug wird erwartet, dass indische Exporteure für Produkte wie Textilien, Edelsteine und Pharmazeutika leichteren Zugang zu europäischen Märkten erhalten. EU-Beamte sagen, dass das Abkommen Zölle auf mehr als 96 % der gehandelten Waren nach Wert beseitigen oder senken wird, was die EU-Exporte nach Indien bis 2032 möglicherweise verdoppeln wird.

Im Rahmen des Abkommens wird Indien die Importzölle auf europäische Autos über fünf Jahre schrittweise auf 10 % senken, von derzeit bis zu 110 % niedrigeren Sätzen. Dieser Schritt wird voraussichtlich den großen europäischen Automobilherstellern zugutekommen und gleichzeitig die Kosten für indische Verbraucher senken. Die EU schätzt, dass das Abkommen europäischen Unternehmen nach vollständiger Umsetzung jährlich rund 4 Milliarden Euro an Zöllen sparen wird.

Der indische Premierminister Narendra Modi begrüßte das Abkommen und bezeichnete es als das größte Freihandelsabkommen, das Indien je unterzeichnet hat, sowie als einen Meilenstein, der etwa ein Drittel des Welthandels abdeckt. Beide Seiten hoben das Ausmaß der Partnerschaft hervor und verband einen gemeinsamen Markt von rund zwei Milliarden Menschen in einer Zeit wachsender Unsicherheit im globalen Handel.

Die Verhandlungen verschärften sich in den letzten Monaten angesichts zunehmender Handelsspannungen mit den Vereinigten Staaten und geteilter Bedenken über Chinas Dominanz in der globalen Fertigung. Obwohl das Abkommen bereits abgeschlossen ist, erklärten Beamte, dass die formelle Unterzeichnung später in diesem Jahr erfolgen wird, wobei erwartet wird, dass das Abkommen Anfang 2027 in Kraft tritt...