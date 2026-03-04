Etwa die Hälfte aller Capcom-Spielverkäufe findet auf dem PC statt und erwartet, dass diese Zahl steigen wird

HQ

Es scheint, dass der PC der Ort ist, an dem die meisten Spieler ihre Capcom-Titel kaufen. Zumindest sagen uns die neuesten Finanzen des Unternehmens, denn etwa die Hälfte aller im letzten Quartal verkauften Spiele wurde auf dem PC verkauft.

"Im dritten Quartal machen die PC-Verkäufe etwa 50 Prozent des Gesamtumsatzes aus, und wir erwarten, dass dieses Verhältnis weiter steigen wird." Capcom erklärte dies in seinen neuesten Finanzberichten. "Dementsprechend werden wir unseren PC-Entwicklungsrahmen weiter stärken. Das technische Fachwissen, das durch die Bewältigung der zunehmenden Programmkomplexität und Leistungsherausforderungen in Monster Hunter Wilds gewonnen wurde, wird auf zukünftige Titelentwicklungen angewendet."

Während Capcom erwartet, dass der PC-Markt weiter wächst, sorgen sich diejenigen, die PC-Gaming aus Hardware-Sicht betrachten, über die stark gestiegenen RAM-Kosten, die die Preise weiter steigen lassen. Im Moment scheint Capcom das Problem nicht zu bemerken.

"Derzeit gab es keine materiellen Auswirkungen. Wir werden jedoch weiterhin mögliche mittel- bis langfristige Auswirkungen beobachten", schrieb Capcom.

Es gibt einige Gründe, warum Spieler ihre Capcom-Titel auf dem PC kaufen könnten, aber der Publisher und Entwickler haben keinen bestimmten Antrieb genannt. Es ist interessant zu bemerken, dass die Lehren aus Monster Hunter: Wilds auf zukünftige Titel übertragen werden, da dies die Verbraucher wahrscheinlich weiter in den PC-Markt treiben wird.