Etliche bekannte Gesichter erstrahlen im neuen TGS-Trailer zu Final Fantasy VII: Remake

Auf der E3 hat Square Enix nach langer Wartezeit mehr Material über das Remake von Final Fantasy VII gezeigt und heute haben wir im Angesicht der Tokyo Game Show 2019 einen weiteren Trailer erhalten. Wir sehen viele hochaufgelöste Zwischensequenzen und Charaktere, die damals noch ganz anders gewirkt haben. Neben Cloud und Tifa sehen wir Kämpfe und allerhand Minispiele, was Fans sicherlich begeistern wird. Final Fantasy VII: Remake erscheint am 03. März 2020, in unserer E3-Vorschau stecken weitere Details.

