Ethische Hackerin behauptet, sie könnte die gesamte FIFA-Weltmeisterschaftsübertragung "Rickrolled" haben können, nachdem es ein RIESIGES Sicherheitsversagen gab

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Eine ethische Hackerin namens BodDaHacker, die sich als jemand darstellt, der nach Sicherheitslücken sucht und diese dann verantwortungsvoll meldet, um das Internet sicherer zu machen, behauptet, eine unglaubliche Sicherheitslücke in den FIFA-Weltmeisterschaftsdiensten gefunden zu haben. Jeder, der das mit böswilliger Absicht entdeckt hätte, hätte die gesamte Übertragung des Wettbewerbs verändern oder unterbrechen können.

Der Hacker registrierte sich zunächst auf der FIFA Agent Platform, einem öffentlichen Portal, auf dem jeder (oder könnte) ein lizenzierter Fußballagent werden. Sie konnte die Kunden-Guards problemlos umgehen und landete im Streaming-Management-Panel, wo sie das Live-Produktions-Streaming-Management-Panel fand, mit Knöpfen zum Start, Stopp und Planen für alle Kamerawinkel.

Wenn ein Angreifer einen Weg dorthin gefunden hätte, hätte er die weltweite Übertragung des Spiels leicht stoppen oder sogar den Kamerafeed durch etwas anderes ersetzen können. "Ein Angreifer hätte die gesamte FIFA-Weltmeisterschaft mit Rickroll spielen können. Oder das Subway Surfers-Gameplay gespielt. Lebe. Auf jedem Fernsehsender weltweit. Während eines aktiven Matches."

Aber es gibt noch mehr: Sie hat problemlos Zugang zu anderen wichtigen Teilen der FIFA-Medieninfrastruktur gefunden, wie dem vollständigen Live-Match-Dashboard, Spieloffiziellendaten und sogar dem Kommentatoren-Informationssystem, einem Dashboard, das Kommentatoren während Live-Matches sehen und Informationen sehen können, die sie später mit ihrem Publikum teilen.

"Ein Angreifer könnte:



Bearbeiten Sie redaktionelle Kommentarnotizen und veröffentlichen Sie sie in Rundfunksystemen



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Wechselpunkte und Spielstatistiken



Diese Daten werden in das Commentator Information System eingespeist und live im Fernsehen angezeigt.



Der Hacker konnte die FIFA nicht kontaktieren und wurde dann in keiner Weise bedankt oder anerkannt

Die ethische Hackerin hat Bilder auf ihrem Blog veröffentlicht, um ihre Erkenntnisse zu beweisen, aber sie hat nichts verändert. Sie versuchte, FIFA zu kontaktieren, um sie zu warnen, und sagte, es sei die "stressigste Nacht ihres Lebens" um 3 Uhr morgens in Tokio. Sie hat es versäumt, FIFA per E-Mail, Telefon, Medienleitung oder sogar die WhatsApp-Nummer des Leiters für Fußballtechnologie und Daten bei der FIFA, Sebastian Runge, auf LinkedIn zu erreichen.

Sie hatte nur Glück, MediaKing zu kontaktieren, die Streaming-Infrastruktur, die den Wettbewerb ausrichtet; mit der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), der Bundesleitung für Cybersicherheit bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026; und sogar mit einem FBI-Kontakt, von denen alle die FIFA kontaktierten. Sie konnte FIFA nicht selbst warnen.

Stunden später war das Problem gelöst, aber sie behauptet, keinen Kontakt von der FIFA erhalten zu haben, der den Verstoß bestätigt, sich bedankt oder über eine Entschädigung spricht. "Wenn ein Forscher CISA und das FBI anrufen muss, um Sie zu erreichen, stimmt etwas nicht", sagte der Hacker.