Eternia erwartet dich im offiziellen Trailer zu Masters of the Universe

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Zur Freude vieler von uns, die in den 1980ern geboren und/oder aufgewachsen sind, ist He-Man (der Star der Zeichentrickserie und der Masters of the Universe Spielzeugreihe) zurück und auf dem Aufstieg. Nach einer Zeichentrickserie, die das Interesse am muskulösen Prinzen von Eternia und dem Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Grayskull wiederbelebte, haben wir nun eine neue Realverfilmung seiner Legende, die am 5. Juni weltweit in die Kinos kommt.

Wir hatten bereits einige frühere Teaser für Masters of the Universe gesehen, aber jetzt haben wir den offiziellen Kinotrailer, in dem wir Nicholas Galitzine als Adam/He-Man, Camila Mendes als Teela, Allison Brie als Evil-Lyn und Idris Elba als Man-At-Arms zu sehen sind. Und obwohl wir sein Gesicht nicht sehen können, verbirgt sich hinter Skeletors finsterem Schädel Jared Leto.

Sie können jetzt den Trailer von Masters of the Universe unten genießen und gemeinsam mit uns rufen: "Ich habe die Macht!"