Etablierter Insider erwartet baldige Enthüllung des nächsten Assassin's Creeds

Öffentlich hat Ubisoft noch nicht über die Arbeiten am nächsten großen Assassin's-Creed-Kapitel gesprochen, trotzdem schwirren die Gerüchte natürlich schon seit einiger Zeit durch den Online-Äther. Die meisten dieser Gespräche drehen sich um das vermutete Setting, das in Richtung Skandinavien weist und ein Szenario der nordischen Mythologie veranschaulicht. Ob es nun Kingdom oder Ragnarok heißt, das ist wie gesagt nicht bekannt, doch trotz all dieser Unsicherheit würden nicht alle Branchenleute von einer baldigen Ankündigung überrascht sein.

Ein Fan sprach den bekannten Insider Shinobi602 direkt darauf an, ob er konkrete Details eines neuen Spiels in der Reihe kenne - was er natürlich tut: "Es ist fast da", war die einfache Antwort. Shinobi ist eine angesehene und etablierte Person in der Branche, daher wollen wir seinen Worten vertrauen und uns ausmalen, dass wir in diesem Herbst das Katz-und-Mausspiel zwischen Templern und Assassinen in neue, noch unerforschte Gefilde führen können. Zum Start der neuen Konsolen wäre sicher eine gute Gelegenheit.