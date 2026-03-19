Estland berichtet von Verletzung des russischen Luftraums, NATO-Jets gestartet

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Estland warf Russland vor, seinen Luftraum verletzt zu haben, nachdem ein Su-30-Kampfjet kurzzeitig in das Staatsgebiet nahe der Insel Vaindloo im Finnischen Meerbusen eingedrungen war, was eine schnelle Reaktion der NATO-Truppen auslöste.

Außenminister Margus Tsahkna sagte, das Flugzeug sei etwa eine Minute im estnischen Luftraum geblieben, was den ersten derartigen Vorfall in diesem Jahr markierte. Die NATO-Luftpolizeimission in der Ostsee reagierte darauf, indem sie italienische Kampfjets zur Überwachung der Lage entsandte.

"Es bestand keine Bedrohung für die Sicherheit Estlands", sagte Tsahkna, spielte das unmittelbare Risiko herunter und bestätigte den Verstoß. Trotz seiner kurzen Dauer hat der Vorstoß in Tallinn diplomatische Aufmerksamkeit erregt.

Estland hat einen russischen Diplomaten zum Protest eingeladen, während Moskau sich bisher nicht dazu äußern konnte. Der Vorfall folgt auf frühere Spannungen in der Region, darunter eine ähnliche Episode im vergangenen Jahr, die Estland als einen "beispiellos dreisten" Eingriff bezeichnete.

Wie Tallinn in den sozialen Medien sagt:

@MFAestonia hat den russischen Geschäftsträger herbeigerufen, nachdem ein russisches SU-30-Kampfflugzeug am 18. März Estlands Luftraum nahe der Insel Vaindloo verletzt hatte und etwa eine Minute dort blieb. Ich kann bestätigen, dass die NATO-Luftpolizeimission im Baltikum schnell reagierte, mit eingesetzten Einheiten der italienischen Luftwaffe. Es bestand keine Bedrohung für die Sicherheit Estlands.