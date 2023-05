ESRB entfernt die Xbox-Seite Stray

HQ

Gestern haben wir Stray-gets-ready-for-its-arrival-on-xbox-consoles-1266933/" title="Stray bereitet sich auf seine Ankunft auf Xbox-Konsolen vor" target="_blank">enthüllte, dass es so aussieht, als ob Stray ziemlich bald für Xbox veröffentlicht wird, nachdem es seit letztem Sommer ein PC- und PlayStation-exklusiver Titel ist. Die Quelle war das Software-Bewertungsgremium ESRB, das eine Stray/" title="Stray @ ESRB" target="_blank">dedizierte Seite für Xbox One und Xbox Series S/X hatte, die so gut wie bestätigte, dass es kommt (sie machen keine Altersfreigaben zum Spaß).

Aber seitdem ist die Seite verschwunden und gibt Ihnen nur eine "404-Fehler"-Meldung. Eine vernünftige Vermutung ist, dass entweder Sony (die dafür bezahlt haben, das Spiel 12 Monate lang von Xbox fernzuhalten) und/oder der Publisher Annapurna Interactive sie darum gebeten haben. Wir glauben fest daran, dass Stray tatsächlich für Xbox kommen wird, aber wir werden wahrscheinlich erst dann davon hören, wenn der Exklusivvertrag im Juli abgelaufen ist - es sei denn, PEGI oder eine ähnliche Organisation in anderen Märkten veröffentlicht ihre Altersfreigaben auf die gleiche Weise wie ESRB, was sehr üblich ist.