Esports World Cup bestätigt Pläne, Saudi-Arabien für die Veranstaltung 2026 abzudanken, die in Paris stattfinden wird

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Kürzlich berichteten wir über Nachrichten, die behaupteten, die Esports-Weltmeisterschaft wolle Saudi-Arabien für die kommende Ausgabe 2026 abdanken – alles weil der anhaltende Konflikt im Nahen Osten es für so viele Fans und Spieler schwierig und sogar gefährlich machen wird, nach Riad zu reisen und an dem siebenwöchigen Festival teilzunehmen.

Der Bericht war ziemlich klar, dass diese Informationen bereits den Beteiligten der Esports-Weltmeisterschaft vorgelegt worden waren, was im Grunde bedeutet, dass wir nur eine offizielle Ankündigung erwarteten, die wir nun erhalten haben.

In einem Blogbeitrag wird bestätigt, dass Paris, Frankreich, diesen Sommer Gastgeber der Esports-Weltmeisterschaft sein wird, wobei die festen Termine weiterhin vom 6. Juli bis zum 23. August geplant sind. Alle Versprechen, die zuvor für das diesjährige Festival gemacht wurden, werden ebenfalls gehalten, mit einem Preispool von über 75 Millionen Dollar auf dem Spiel, über 15 Turnieren in 24 verschiedenen Spielen, mehr als 2.000 teilnehmenden Spielern aus über 200 Vereinen und mehr als 100 beteiligten Ländern.

Uns wurde mitgeteilt, dass Ticketinformationen bald geteilt werden und wir in den kommenden Wochen auch mit Details zum "neuen Veranstaltungsort, Fan-Erlebnis, Turnierplan und mehr" rechnen können.