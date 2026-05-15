Esports World Cup soll Berichten zufolge 2026 aufgrund von Konflikten im Nahen Osten nach Paris verlegt werden

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Diesen Sommer wird erwartet, dass die Esports-Weltmeisterschaft zurückkehrt und über 20 große Turniere innerhalb eines siebenwöchigen Zeitraums stattfindet, bei denen für die verschiedenen Teilnehmer Dutzende Millionen Dollar auf dem Spiel stehen. Allerdings gibt es bei der diesjährigen Veranstaltung einen Haken, denn der anhaltende Konflikt im Nahen Osten hat die Pläne der Esports World Cup Foundation massiv durchkreuzt, nämlich weil es im aktuellen politischen Klima durchaus riskant ist, dass viele Profistars und sogar Horden von Fans in die saudische Stadt Riad fliegen.

Vor diesem Hintergrund hat GamesBeat nun einen Bericht veröffentlicht, der behauptet, dass die Esports-Weltmeisterschaft 2026 den Nahen Osten abdanken und stattdessen ihre Spiele in Paris, Frankreich, austragen wird. Es wird erwähnt, dass die Beteiligten und die Organisatoren der Veranstaltung in dieser Woche über diese Pläne informiert wurden, was darauf hindeutet, dass bald eine offiziellere Ankündigung erfolgen wird.

Die Frage bei einer solchen Mega-Änderung ist, wo die Action stattfinden wird, da das Festival den speziell für diese Initiative in Riad geschaffenen kompetitiven Gaming-Sektor nicht mehr nutzen kann. Erwähnenswert ist, dass es immer Pläne gab, die Esports-Weltmeisterschaft um die Welt zu bringen, die Austragungsrechte zu verkaufen und dies zur Hauptfinanzierung des Festivals zu machen, aber dieser Schritt scheint aufgrund des Krieges im Nahen Osten, der nicht nur die Reisen in die Region gefährlich gemacht hat, sondern sogar viele Flüge in die Region gestrichen hat, in diesem Bereich zu erhöhen.