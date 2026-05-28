Esports World Cup 2026 Austragungsort als Paris Expo Porte de Versailles angekündigt

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Kürzlich wurde bestätigt, dass die Esports-Weltmeisterschaft 2026 ihren traditionellen Austragungsort in Riad, Saudi-Arabien, verlassen und stattdessen in Paris, Frankreich, stattfinden wird. Der Grund wird größtenteils dem Konflikt im Nahen Osten zugeschrieben, auch wenn es bereits geplant war, das Festival an verschiedene Orte zu verlegen.

Vor diesem Hintergrund hat die Esports Foundation nun den Austragungsort für die Veranstaltung 2026 bestätigt, wobei die EWC auf der Pariser Expo Porte de Versailles stattfinden wird, einem riesigen Komplex, der jedes Jahr die Paris Games Week ausrichtet und der Austragungsort der TFT Open 2025 war. und außerdem der größte Austragungsort für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris 2024.

Da nun ein Veranstaltungsort gesichert wurde, ist außerdem bestätigt, dass die Tickets für das Event bereits ab morgen, dem 29. Mai, in den Verkauf gehen werden, mit verschiedenen Optionen, darunter Regular Tournament Passes mit Zugang zu allen Aktionstagen eines Turniers sowie Premium- und Tagesvarianten für Fans, die mehr oder weniger als die regulären Optionen wünschen.

Der Esports World Cup findet vom 6. Juli bis 23. August statt, mit über 25 geplanten Turnieren und über 75 Millionen Dollar an Geldpreisen zu gewinnen.