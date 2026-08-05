Esports-Weltmeisterschaft 2026: Here ist der Zeitpunkt, an dem jede der Tekken 8 Gruppen ihre Auftaktspiele austragen
Das Hauptereignis des Kampfturniers beginnt heute.
Im Laufe dieser Woche finden beim Esports World Cup mehrere Veranstaltungen statt, und ein Beispiel ist das Tekken 8 Main Event, bei dem 32 Spieler um ein Stück eines 1-Million-Dollar-Kuchens kämpfen.
Im Anschluss an das Last Chance Qualifier, das am vergangenen Wochenende stattfand, beginnt die erste Gruppenphase heute, am 5. August, wobei jede Gruppe alle ihre Aktionen in einem Schlag ausrichtet. In diesem Zusammenhang fragen Sie sich vielleicht, wie die Eröffnungsspiele sind und wann jede Gruppe ihre jeweilige Aktion ausrichten wird.
Die vier Gruppen verwenden jeweils ein Doppel-K.-o.-System, was bedeutet, dass ein Spieler ein Spiel verlieren und am Leben bleiben kann, während eine zweite Niederlage zum endgültigen Ausscheiden führt. Die Pläne sehen außerdem vor, dass Group CC beginnt, gefolgt von Group DD, Group BB und dann Group AA, wobei die beiden letztgenannten Spiele morgen, am 6. August, stattfinden.
Vor diesem Hintergrund sind unten die Eröffnungsspiele jeder Gruppe zu sehen. Auch hier sollte man bedenken, dass die Halbfinals der oberen Gruppen und die Spiele des unteren Brackets auf diese Auftaktbegegnungen folgen, bevor die Spiele der nächsten Gruppe beginnen.
EWC Tekken 8 Gruppe CC Eröffnungsspiele (5. August):
- AK gegen Nobi um 13:00 BST/14:00 CEST
- Mulgold gegen Yagami um 13:20 BST/14:20 MESZ
- Usama Abbasi gegen Qudans um 13:40 BST/14:40 MESZ
- Atif gegen Numan CH um 14:00 BST/15:00 CEST
EWC Tekken 8 Gruppe DD Eröffnungsspiele (5. August):
- Ulsan gegen M. Zubair um 16:40 BST/17:40 CEST
- Tekken Master vs. AO um 17:00 BST/18:00 CEST
- Knie gegen Keisuke um 17:20 BST/18:20 CEST
- Farzeen gegen Ninjakilla um 17:40 BST/18:40 MESZ
EWC Tekken 8 Group BB Eröffnungsspiele (6. August):
- Ikari vs. Rest um 13:00 BST/14:00 CEST
- The Jon vs. Jeondding um 13:20 BST/14:20 CEST
- LowHigh gegen Raef um 13:40 BST/14:40 CEST
- Rangchu gegen Sin um 14:00 BST/15:00 MESZ
EWC Tekken 8 Eröffnungsspiele der Gruppe AA (6. August):
- Mangja gegen Meo-Il um 16:40 BST/17:40 CEST
- Hafiz gegen Matsuba um 17:00 BST/18:00 MESZ
- Breadman gegen Qasim Meer um 17:20 BST/18:20 CEST
- CBM gegen Arslan Ash um 17:40 BST/18:40 MESZ