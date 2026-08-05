Esports-Weltmeisterschaft 2026: Here ist der Zeitpunkt, an dem jede der Tekken 8 Gruppen ihre Auftaktspiele austragen

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Im Laufe dieser Woche finden beim Esports World Cup mehrere Veranstaltungen statt, und ein Beispiel ist das Tekken 8 Main Event, bei dem 32 Spieler um ein Stück eines 1-Million-Dollar-Kuchens kämpfen.

Im Anschluss an das Last Chance Qualifier, das am vergangenen Wochenende stattfand, beginnt die erste Gruppenphase heute, am 5. August, wobei jede Gruppe alle ihre Aktionen in einem Schlag ausrichtet. In diesem Zusammenhang fragen Sie sich vielleicht, wie die Eröffnungsspiele sind und wann jede Gruppe ihre jeweilige Aktion ausrichten wird.

Die vier Gruppen verwenden jeweils ein Doppel-K.-o.-System, was bedeutet, dass ein Spieler ein Spiel verlieren und am Leben bleiben kann, während eine zweite Niederlage zum endgültigen Ausscheiden führt. Die Pläne sehen außerdem vor, dass Group CC beginnt, gefolgt von Group DD, Group BB und dann Group AA, wobei die beiden letztgenannten Spiele morgen, am 6. August, stattfinden.

Vor diesem Hintergrund sind unten die Eröffnungsspiele jeder Gruppe zu sehen. Auch hier sollte man bedenken, dass die Halbfinals der oberen Gruppen und die Spiele des unteren Brackets auf diese Auftaktbegegnungen folgen, bevor die Spiele der nächsten Gruppe beginnen.

EWC Tekken 8 Gruppe CC Eröffnungsspiele (5. August):



AK gegen Nobi um 13:00 BST/14:00 CEST



Mulgold gegen Yagami um 13:20 BST/14:20 MESZ



Usama Abbasi gegen Qudans um 13:40 BST/14:40 MESZ



Atif gegen Numan CH um 14:00 BST/15:00 CEST



EWC Tekken 8 Gruppe DD Eröffnungsspiele (5. August):



Ulsan gegen M. Zubair um 16:40 BST/17:40 CEST



Tekken Master vs. AO um 17:00 BST/18:00 CEST



Knie gegen Keisuke um 17:20 BST/18:20 CEST



Farzeen gegen Ninjakilla um 17:40 BST/18:40 MESZ



EWC Tekken 8 Group BB Eröffnungsspiele (6. August):



Ikari vs. Rest um 13:00 BST/14:00 CEST



The Jon vs. Jeondding um 13:20 BST/14:20 CEST



LowHigh gegen Raef um 13:40 BST/14:40 CEST



Rangchu gegen Sin um 14:00 BST/15:00 MESZ



EWC Tekken 8 Eröffnungsspiele der Gruppe AA (6. August):