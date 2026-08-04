Esports World Cup 2026: Die vier Überlebenden der Last Chance Qualifier für Tekken 8 wurden bestätigt

HQ

Die Fighting-Game-Events beim Esports World Cup sind meist im Handumdrehen vorbei. Dort finden rasante Last-Chance-Qualifikationsrunden statt, um die letzten Teilnehmer des Hauptturniers zu ermitteln, bevor dann die eigentliche Hauptrunde beginnt, in der der gesamte Wettbewerb in der Regel innerhalb weniger Tage abgeschlossen ist. Dies spiegelt sich auch beim Tekken 8-Turnier wider.

In den letzten Tagen wurde der Last Chance Qualifier für das Tekken 8-Event abgeschlossen, wobei sich vier Spieler Plätze in der Hauptphase sicherten. Wer diese Spieler sind: Zwei stammen aus Pakistan, einer aus Saudi-Arabien und einer aus Südkorea, wobei die jeweiligen vier Stars Khawaja "M. Zubair" Muhammad Zubair, Nauman "Numan Ch" Chaudhry, Raef "Raef" Alturkistani und Son "Qudans" Byeong-mun sind.

Da der Last-Chance-Qualifier zu Ende geht, ist das Main Event nun festgelegt und bietet in den nächsten Tagen (ab heute Nachmittag, am 4. August), bis am 7. August ein Sieger gekrönt wird und der Preispool von 1 Million Dollar vergeben wird.