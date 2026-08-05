Esports Nations Cup 2026: Die 16 eingeladenen Mobile Legends Bang Bang Teams wurden enthüllt

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Wenn der Esports Nations Cup im November stattfindet und wettbewerbsorientierte Aktionen im Country-gegen-Country-Format statt der clubbasierten Aktion der Esports-Weltmeisterschaft in Paris in diesem Sommer stattfinden, wird es eine Reihe einzigartiger Turniere und Events geben, die den Zuschauern angeboten werden.

Ein Beispiel dafür ist das Turnier Mobile Legends Bang Bang, bei dem 32 Nationen um eine Trophäe kämpfen, um ihr Land zu ehren, und wir kennen bereits die Hälfte der Länder, die am Turnier teilnehmen werden.

16 eingeladene Nationen wurden bekannt gegeben, von denen jede nach ihrem ENC-Ranking-Ergebnis ausgewählt wurde. Wer diese Nationen sind und welche Kader, die sie aufstellen werden, findest du unten diese Informationen.



Philippinen – KarlTzy, Jaypee, Sanji, FlapTzy, Super Marco, Kelra, Kairi



Indonesien – Yazukee, Arfy, Alekk, Lutpiii, S A N Z



Myanmar – Blink, Hannn, Ying, Niko, Alitaaa, Bo Ye, Rixum Leo



Türkei – Tienzy, Sigibum, Rosa, Ekşi, Blotzfet, Rx, Immateriell



Kambodscha – SAA, Felix, PP, Linnn, Wickyy



Deutschland – Kid Bomba, Saiki, Hangiii, Boro, Haruto, Mahoraga, Silas



Singapur – Lolsie, Vanix, Yaawn, Diablo, Roy, BRAYYY, Gear



Saudi-Arabien – Arshven, K7, Saano, Trolll, Cuffin, Tiger, Heroshi



Ägypten – KENJI, Speedy, Quanok, Seven Up, Shen, Smile, Throwboy



China – Loong, Schwimmen, Einhorn, Modi, Korhae, Zaoshui, Fischgott



Mongolei – Zxaura, Mayki, Kei, Oyu, Bankai, Stillmeta, Bright



Brasilien – Kiing, Frostt, Gustalagusta, Akashi, Vaguin, Upa, Tekashi



Indien – Abhi, Kyle, ROMCOM, Vann, APEX, Kimyy, J



USA – bestplayer1, Yato, Melon, Cole World, Mercyless, G The Aiko



Kanada - ZIA, Shiro, RR, Legendo, Song, RYLAI



Malaysia – Loleal, Martzy, Sizkaa, Chibi, Zqeef, Xorn



Weitere 14 Teams werden über noch nicht stattfindende Online-Qualifikationen bestimmt, wobei die letzten beiden Plätze an Wildcard-Teams vergeben werden, nämlich an die Gastgeberregion und ein Solidaritätsteam. Was die Gastgeberregion des Esports Nations Cup betrifft, so ist dies offiziell Saudi-Arabien, auch wenn der andauernde Krieg im Nahen Osten diese Pläne noch durchkreuzen könnte.

Ebenso gibt es mehr Informationen zu Mobile Legend Bang Bang Esports, den Sieger des großen Esports-Weltmeisterschafts-Events, das auf dem Spiel stattfindet.