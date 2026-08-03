Esports World Cup 2026: Team Spirit besiegt Yangon Galacticos und gewinnt die MLBB Mid Season Cup Trophäe

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Obwohl es am Wochenende zahlreiche Finalspiele beim Pariser Esports-Weltcup gab, war keines so groß wie der Mobile Legends Bang Bang Mid Season Cup – zumindest wenn man nach den Preispool-Werten bewertet wurde.

Das große Ereignis setzte 3 Millionen Dollar aufs Spiel, wobei der Sieger des gesamten Turniers mit 1 Million Dollar von diesem größeren Gesamtbetrag nach Hause ging. Es versteht sich von selbst, dass jedes Team gewollt hat, als Sieger hervorzugehen.

Doch auf der obersten Podiumsstufe war nur Platz für eine Organisation, und das war Team Spirit, die Yangon Galacticos im Grand Final in einem knappen und spannenden 4:3 besiegten. Das Match ging über die gesamte Distanz, aber Team Spirit ging als Sieger hervor, holte sich den Pokal und das Preisgeld und sicherte sich sogar 1.000 Club-Championship-Punkte, was bedeutet, dass die Organisation nun mit 1.200 Punkten auf Platz zehn in der Gesamtwertung steht.