ESL One Birmingham: Team Yandex und Tundra Esports ziehen ins Upper Bracket Finale ein

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Gestern haben wir auf das bestätigte Playoff-Turnier für das ESL One Birmingham Dota 2 Turnier gesprochen, das im DreamHack in Englands Partnerstadt stattfindet. Im Anschluss können wir die Ergebnisse des ersten Playoff-Spielplans berichten, wobei zwei Teams ins Upper Bracket Final einziehen, wo einer von zwei Grand-Final-Plätzen angeboten wird.

Zunächst einmal besiegte Team Yandex Team Spirit mit 2:1, alles bevor Tundra Esports Aurora Gaming auf ähnliche 2:1-Weise besiegte. Das bedeutet, dass Team Yandex und Tundra Esports morgen im Upper Bracket Final gegeneinander antreten, während sowohl Team Spirit als auch Aurora Gaming in den Ausscheidungsbaum fallen und nun vermeiden müssen, aus dem Turnier ausgeschieden zu werden.

Apropos K.o.-Runden: Heute werden drei Teams endgültig ausgeschieden, da beide Spiele der ersten Runde des unteren Brackets stattfinden und das erste Viertelfinale stattfinden. Das bedeutet, wir verabschieden uns entweder von Mouz oder Xtreme Gaming und entweder von Team Falcons oder Parivision, gefolgt von der Eliminierung von entweder Team Spirit oder Mouz /Xtreme (wer das Matchup der ersten Runde gewinnt). Die heutigen Spielpläne können Sie unten sehen.

Unteres Bracket Runde 1:



Mouz vs. Xtreme Gaming um 12:00 GMT/13:00 MEZ



Team Falcons gegen Parivision um 15:30 GMT/16:30 MEZ



Viertelfinale des unteren Brackets: