ESL One Birmingham: Here ist das bestätigte Playoff-Bracket

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Es waren einige arbeitsreiche Tage in Birmingham, da das ESL One Birmingham-Turnier für Dota 2 noch läuft. Nach dem Anpfiff am Sonntag ist die Gruppenphase des Turniers beendet, sodass nur noch acht Teams übrig sind, von denen jedes in ein Playoff-Bracket gesetzt wurde, das heute Nachmittag eröffnet wird.

Derzeit sind die Halbfinals des Oberen Brackets und die erste Runde des Unteren Brackets gesetzt, und bezüglich der Position des Upper Bracket ist folgende Information unten.

Halbfinale des Oberen Brackets (26. März):



Team Yandex gegen Team Spirit um 12:00 GMT/13:00 MEZ



Aurora Gaming vs. Tundra Esports um 15:30 GMT/16:30 MEZ



Die Gewinner dieser Spiele ziehen ins Upper Bracket Finale ein, wo der erste Grand Final-Platz auf der Karte steht. Die Verlierer landen in der Ausscheidungsrunde, wo sie kämpfen müssen, um nicht ausgeschieden zu werden. Zu diesem Zweck sind die Spielpläne für diese Seite des Turniers wie folgt:

Unteres Bracket Runde 1 (27. März):



Mouz vs. Xtreme Gaming um 12:00 GMT/13:00 MEZ



Team Falcons gegen Parivision um 15:30 GMT/16:30 MEZ



Auch hier ist das Lower Bracket ein Last-Chance-Bracket, was bedeutet, dass Verlierer endgültig eliminiert werden. Das Grand Final findet am Sonntag, den 29. März, statt, wobei der Sieger mit 250.000 Dollar Preisgeld nach Hause geht.