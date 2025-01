Es wird gemunkelt, dass die Russo-Brüder dafür verantwortlich sind, die X-Men ins MCU zu bringen

HQ

Die Rekrutierung der Russo-Brüder für Captain America: Winter Soldier durch Marvel kann nur als brillant bezeichnet werden. Zusammen lieferten sie einige der schönsten Kämpfe aller Zeiten in der Geschichte von Marvel und sie lieferten diese Punktzahl auch in der Fortsetzung Captain America: Civil War fort. Kein Wunder also, dass sie mit der Regie von Avengers: Infinity War und Avengers: Endgame betraut wurden.

Da Marvel in den letzten Jahren ziemlich wackelig war, ist es auch nicht verwunderlich, dass sie wieder für Marvel arbeiten, wenn sie Avengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars leiten. Es sieht jedoch nicht so aus, als würde ihre Arbeit hier aufhören. Es scheint, dass sie das Reboot der X-Men im MCU leiten werden, wie aus einem aktuellen Bericht von Insider Daniel Richtman hervorgeht, der von Geek Tyrant aufgegriffen wurde. Der Bericht fügt hinzu, dass sie eine wichtige Rolle in der Zukunft der Filme des Universums spielen sollen.