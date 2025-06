"Es war nicht meine Schuld", Madame Web -Star Dakota Johnson über den Flop 2024

HQ

Madame Web war einer der größten Stinker des Jahres 2024, wenn es um Filme ging. Sowohl die Leistung an den Kinokassen als auch die Kritikerquoten wurden für mangelhaft befunden, und als Aushängeschild des Films musste Dakota Johnson einiges an Kritik einstecken.

In einem kürzlichen Interview mit der LA Times wollte Johnson jedoch ein wenig Klarheit über Madame Web bringen. "Es war nicht meine Schuld", sagte sie. "Es gibt diese Sache, die jetzt passiert, bei der viele kreative Entscheidungen von Ausschüssen getroffen werden. Oder von Menschen gemacht, die keinen kreativen Knochen in ihrem Körper haben. Und es ist wirklich schwer, auf diese Weise Kunst zu machen. Oder auf diese Weise etwas Unterhaltsames zu machen."

"Ich denke, leider hat es mit 'Madame Web ' als etwas angefangen und sich in etwas anderes verwandelt. Und zu diesem Zeitpunkt war ich einfach dabei. Aber das passiert. Filme mit größerem Budget scheitern die ganze Zeit... Es gibt keinen Teil von mir, der sagt: 'Oh, das werde ich nie wieder tun'. Ich habe sogar winzige Filme gemacht, die nicht gut liefen. Wen interessiert das schon?"

Es scheint also, dass Johnson sich nicht so sehr um den Verlust kümmert, denMadame Web er erlitten hat. Die meisten Leute haben sich von Madame Web entfernt, und wenn man bedenkt, dass die Figur in den Comics nur mittelmäßig beliebt ist, ist es unwahrscheinlich, dass irgendjemand immer noch den Schlaf verliert, weil sie in der Live-Action wurde.

