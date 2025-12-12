Es stellt sich heraus, dass das neue Tomb Raider-Spiel tatsächlich zwei kommende Titel sind

Wir wussten, dass Lara Crofts große Rückkehr heute Abend bei den Game Awards stattfinden würde, aber was wir nicht erwartet hatten, war, dass das neue Spiel tatsächlich nicht nur ein, sondern zwei Titel war, die in aufeinanderfolgenden Jahren von Amazon Game Studios und Crystal Dynamics erschienen.

Das erste Spiel, das enthüllt wurde, war Tomb Raider: Catalyst, das tatsächlich das spätere Spiel ist, das 2027 erscheint. Das zweite enthüllte Spiel war Tomb Raider: Legacy of Atlantis, das nächstes Jahr erscheint.

Wir hatten nur flüchtige Einblicke in die Spiele, also hoffen wir, dass wir bald etwas substanzielleres Gameplay sehen können. Du kannst dir aber sicher sein, dass es bald Gespräche über Laras neues Aussehen geben wird.

