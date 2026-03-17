Es sieht so aus, als wären es für Paul Atreides in den ersten Beiträgen von Dune: Part Three schwierige Jahre gewesen

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Wir haben noch knapp neun Monate zu warten, bis Dune: Part Three im Kino erscheint (das heißt, wenn man ein Dune-Baby haben möchte, läuft die Zeit knapp). Der dritte Teil von Denis Villeneuves Trilogie erscheint im Dezember, und gestern Abend wurden die ersten Plakate des Films enthüllt, die die Besetzung vor dem "epischen Ende" präsentieren.

Wir konnten alte Favoriten aus Dunes Vergangenheit sehen, wie Timothée Chalamet, Jason Momoa, Rebecca Ferguson und Zendaya, sowie neue Gesichter wie Robert Pattinson, Isaach de Bankolé und Anya Taylor-Joy (ja, sie war im letzten Film dabei, aber nur für eine Aufnahme).

Chalamet scheint schweres Make-up um die Augen zu tragen, was Paul Atreides ein wettergegertes Aussehen zeigt. Dune: Messiah, auf dem der dritte Film basiert, spielt zwölf Jahre nach der ersten Geschichte, sodass wir eine gealterte, reifere Version von Muad'Dib erwarten können, die mit den Prüfungen und Bedrohungen umgeht, die mit dem Kaisersein einhergehen. Der erste Teaser des Films wird heute um 16:00 GMT/17:00 MEZ live auf TikTok veröffentlicht.