Es sieht so aus, als ob Mortal Kombat 1 auf dem Weg zum Game Pass sein könnte

Die Xbox Game Pass-Titel für Oktober wurden noch nicht angekündigt, aber wir wissen vielleicht schon von einer der Neuzugänge, die sich am Horizont abzeichnet. Wie mehrere Xbox-Spieler mitbekommen haben, gibt es nun im Dashboard ein Game Pass Ultimate Banner, bei dem Mortal Kombat 1 übersichtlich aufgeführt ist – nur ist es nicht im Abo enthalten und auch nicht angekündigt worden.

Es scheint unwahrscheinlich, dass wir es mit einem Fall von "abtrünnigem Grafikdesigner" zu tun haben (obwohl wir den menschlichen Faktor nie ausschließen können), und Spiele der Serie wurden bereits in die Serie aufgenommen. Wir sagen daher voraus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es erscheint und hungernde Fans von Kampfspielen begeistert.