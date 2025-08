Es sieht so aus, als ob die Produktion der Anime-Serie Sekiro: Shadows Die Twice bereits jetzt beginnen könnte

HQ

Obwohl dies schon seit einiger Zeit bestätigt ist, haben einige Videospieladaptionen für Anime noch nicht den Sprung vom Projekt auf das Papier (oder Zelluloid, wenn du verstehst, was ich meine) geschafft. Eine davon ist die Ghost of Tsushima-Serie, und eine andere ist Sekiro: Shadows Die Twice, obwohl letztere vielleicht näher dran ist, als wir denken.

Wir sagen das, weil ein ResetEra-Benutzer namens vestan auf eine in Japan registrierte Webdomain von Kadokawa (dem Unternehmen, das nicht nur Anime-Studios, sondern auch FromSoftware selbst besitzt) aufmerksam gemacht hat, eine Website namens sekiro-anime.jp registriert hat, was wenig Zweifel an ihrer möglichen Funktion lässt.

Das bedeutet zwar nicht, dass wir in absehbarer Zeit eine Ankündigung erhalten, aber die Tatsache, dass für ein solches Projekt bereits eine Website gebucht ist, deutet darauf hin, dass die Arbeit gut voranschreitet, und vielleicht ist es eine mögliche Ankündigung, die man bei den Game Awards sehen kann.

Erwartest du, bald eine Sekiro: Shadows Die Twice Anime-Serie zu sehen?