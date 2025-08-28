Es scheint, als würde die Gears of War-Saga mit weiteren Spielen auf PlayStation 5 fortgesetzt

HQ

Heute ist etwas passiert, was noch vor wenigen Jahren völlig undenkbar gewesen wäre... Gears of War: Reloaded wurde für PlayStation 5 veröffentlicht, und es scheint, dass The Coalition keine Abstriche gemacht hat. Laut Digital Foundry ist es im Wesentlichen so gut wie die Xbox Series X -Version, und wenn Sie ein PlayStation 5 Pro haben, ist es sogar noch besser.

Bisher haben sich die Spiele von Microsoft auf Sonys Konsole unglaublich gut verkauft, und wir wissen noch nicht, wie sich das Remaster von Gears schlagen wird, aber wir vermuten, dass weitere Spiele der Serie veröffentlicht werden. Worauf stützen wir uns also auf diese Behauptung?

Nun, Insider Gaming berichtet jetzt, dass jeder, der das Platinum Trophy für PlayStation 5 in die Hand nimmt, die folgende Beschreibung lesen kann: "Dein Abenteuer ist vorerst vorbei... "

Dies scheint zu bestätigen, dass das Abenteuer weitergehen wird. Ob dies weitere Remaster von Gears of War 2 und Gears of War 3 bedeutet, oder ob sie sich auf Gears of War: E-Day (oder etwas anderes) beziehen, darüber können wir nur spekulieren.