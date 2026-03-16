Es scheint, als wäre Tinker Bell als nächstes für einen Disney-Realfilm in der Reihe

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Disney liebt es, seine animierten und computeranimierten Klassiker neu zu verfilmen, und wie wir kürzlich berichtet haben, arbeiten sie derzeit intensiv an einem Remake von Neu verföhnt sowie an Moana und einer Fortsetzung von Lilo & Stitch. Aber das ist offensichtlich nicht das einzige Projekt, an dem sie arbeiten, und Deadline berichtet, dass sie auch ein Peter-Pan-Spin-off in Arbeit haben.

Wahrscheinlich ohne Peter Pan, da sich stattdessen der Fokus auf seinen kleinen Feenfreund Tinker Bell konzentrieren wird. Das ist bei weitem nicht das erste Mal, dass wir von diesem Projekt hören; die gleiche Idee wurde vor zehn Jahren berichtet, wobei Reese Witherspoon einmal für die Titelrolle in Betracht gezogen wurde. Liz Heldens und Bridget Carpenter (Friday Night Lights und Only Murders in the Building) sollen als Drehbuchautorinnen beteiligt sein, aber darüber hinaus wissen wir nichts über das Projekt.

Nach dem Erfolg von Lilo & Stitch hat Disney offenbar wieder Realfilm-Remakes ins Visier genommen, weshalb wir vermuten, dass wir nicht lange auf weitere Updates zu diesem Projekt warten müssen.

Was hältst du von einem Realfilm von Tinker Bell?