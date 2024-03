Es ist unwahrscheinlich, dass Shōgun eine zweite Staffel bekommt

HQ

Shōgun ist der TV-Hit, über den gerade alle reden. Mit cleverem Drehbuch, großartigem Tempo und viel Spannung, die in die kleinsten Momente eingewoben ist, hat es Millionen von Zuschauern in nur wenigen Episoden angezogen.

Schon jetzt wollen die Leute, dass dies der neue Mega-Hit wird, der unsere Bildschirme in den kommenden Jahren erobert, aber die Leute hinter der Serie sind nicht einmal zuversichtlich, dass sie an einer zweiten Staffel arbeiten werden. Die Co-Showrunner Rachel Kondo und Justin Marks sagten Folgendes, als sie nach einer zweiten Staffel gefragt wurden:

"Wir haben die Geschichte bis zum Ende des Buches geführt und einen Punkt an das Ende des Satzes gesetzt. Wir lieben es, wie das Buch endet; Das war einer der Gründe, warum wir beide wussten, dass wir es machen wollten – und wir endeten genau an diesem Ort", sagte Marks.

"Weißt du, wir haben diese Serie auch schon vor so langer Zeit gemacht, wegen des langen Schwanzes der Postproduktion. Es ist nicht wie bei einer normalen TV-Serie, bei der wir, wenn wir in einer Situation wie dieser wären, um sie zu promoten, nicht nur im Writers Room wären, sondern jetzt schon am Set wären, um die zweite Staffel zu drehen."

Eine zweite Staffel ist also unwahrscheinlich. Es hängt alles davon ab, was die Studios sagen, aber wenn man bedenkt, dass das Ausgangsmaterial am Ende der ersten Staffel komplett fertig ist, könnte Shōgun Staffel 2 ganz anders aussehen.