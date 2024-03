Die Premiere von Shōgun mit zwei Episoden hat 9 Millionen Zuschauer angezogen

HQ

Das epische Historiendrama Shōgun wurde seit seiner Veröffentlichung von der Kritik gelobt, und sogar Hideo Kojima hat sich als Fan bezeichnet. Da nun zwei Wochen seit der Premiere vergangen sind, hat Disney die Zuschauerzahlen der Serie bekannt gegeben, und es überrascht nicht, dass sie ziemlich solide sind.

Die Premiere der Serie mit zwei Episoden zog innerhalb der ersten sechs Tage 9 Millionen Zuschauer auf Hulu, Disney+ und Star+ an. Damit ist es die Nr. 1 FX-Premiere auf Hulu und verdrängt den bisherigen Spitzenreiter The Bear Staffel 2 vom Thron. In dem Beitrag wird auch darauf hingewiesen, dass Shōgun die Nr. 1 unter allen Veröffentlichungen von General Entertainment-Serien ist, noch vor The Kardashians Staffel 1.

Die vierte Episode von Shōgun feiert am kommenden Dienstag auf Disney+ Premiere.