Es ist Pokémania in der neuesten Folge von The Gamereactor Show

Wir sind zurück mit einer weiteren Folge von The Gamereactor Show. Später als erwartet oder je nach Perspektive früher, ist die 81. Folge der Serie allem rund um Pokémon gewidmet, während wir die jüngste 30-jährige Jubiläumsshow von Pokémon Presents zusammenfassen und darüber sprechen, was wir weiterhin lieben und was wir an dem Format weiterhin verabscheuen.

Wir fassen die Ereignisse der Sendung zusammen und wie die Formel nach Veränderung schreit, weil sie immer mit belanglosen und mittelmäßigen Updates und Ankündigungen gefüllt ist und wenig Platz für große und denkwürdige Nachrichten und Enthüllungen lässt.

Zu diesem letzten Punkt sprechen wir über die Enthüllung von Pokémon Winds/Waves und worauf wir uns bei Generation 10 der Kreaturenfang-Serie am meisten freuen und wie die angekündigten Starter-Pokémon im Vergleich zu den Vorgängern abschneiden. Abschließend sprechen wir über alles rund um Pokémon Pokopia und warum dies eines der besten Pokémon-Spiele der letzten Zeit sein könnte.

