Es ist offiziell: Helldivers II bekommt nächste Woche eine ODST-Kollaboration

HQ

Wir haben gehofft, wir haben gebetet, und jetzt hat Xbox bestätigt, dass eine ODST-Kollaboration am 26. August zum Helldivers II kommt.

Fans entdeckten Hinweise darauf, dass Helldivers II eine ODST-Kollaboration haben, dank Anspielungen in der ursprünglichen Enthüllung des Spiels auf der Xbox Series X/S. Es scheint, dass Xbox und Microsoft keine Zeit verschwendet haben, um die Zusammenarbeit zum Leben zu erwecken, wie in einem Teaser-Video auf den Social-Media-Seiten von Xbox zu sehen ist.

In dem Video sehen wir, wie ein ODST-Soldat mit einem Helldivers-Umhang in eine regnerische, verlassene Stadt fällt. Während die Supererde weiterhin in die Hände böser außerirdischer Mächte geworfen wird, können diese anderen Abwurftruppen unseren Helldivers vielleicht dabei helfen, die Demokratie am Leben zu erhalten.

Wir haben einen zweiminütigen Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt, der sich mit dem ODST-Crossover befasst. PlayStation- und PC-Spieler müssen sich auch keine Sorgen machen, denn dieses Crossover wird nächste Woche auf allen verfügbaren Plattformen erscheinen.