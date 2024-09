Es gibt kein PvP in No More Room in Hell 2, aber es gibt immer noch Platz, um deine Freunde zu verraten

HQ

No More Room in Hell 2 erscheint nächsten Monat im Early Access, und wenn du ein Fan des Originalspiels bist oder gerade erst die Augen für dieses Zombie-Erlebnis wie kein anderes geöffnet bekommen hast, dann wirst du dich auf Halloween freuen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wird das Spiel ein echtes PvE-Erlebnis sein, wie uns Ken Bourgon auf der diesjährigen Gamescom erzählte, aber es gibt immer noch etwas Spielraum, um deine Freunde zu verraten. "Mit dem Permadeath wird meiner Meinung nach mehr auf dem Spiel stehen", sagte er. "Denn natürlich sollte man seinen Teamkollegen immer helfen, aber wenn man in einem Charakter steckt, den man schon seit fünf bis zehn Spielen hat, ist dieser Charakter etwas wert."

"Wir hatten viele Spieltests, in denen man eine Situation sah, in der einer seiner Teamkameraden in einem Raum eingesperrt wurde, der nur von Zombies umgeben war. Du hast nicht viel Gesundheit. An diesem Punkt wirst du eine Entscheidung treffen. Manche Menschen mögen glücklich sein, andere Menschen mögen unglücklich sein. Wir nennen es das Spiel, ein Freundschaftsmacher und möglicherweise ein Freundeszerstörer."

Im Moment kannst du dich in einen Zombie verwandeln, wenn du während eines Laufs in No More Room in Hell 2 gebissen wirst, aber du kannst diesen Zombie-Charakter beim Early-Access-Start nicht steuern. Um mehr darüber zu erfahren, wie Zombie-Charaktere im Spiel funktionieren, schau dir unser vollständiges Interview unten an:

No More Room in Hell 2 startet am 31. Oktober im Early Access.