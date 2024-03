Erwarten Sie nicht, dass Ryu ga Gotoku Studio auf die Unreal Engine 5 umsteigt

HQ

Immer mehr Entwickler verabschieden sich von ihren eigenen klassischen Spiele-Engines, um sich ausschließlich auf Unreal Engine 5 zu konzentrieren. Aber Ryu ga Gotoku Studio hat dies bisher nicht getan und verwendet in erster Linie ihre hauseigenen Dragon Engine (obwohl in gewissem Maße auch Unity und Unreal Engine ), wie in der kürzlich veröffentlichten Like a Dragon: Infinite Wealth.

Und das ist nichts, was sich in absehbarer Zeit ändern wird, da Dragon Engine als kritischer Teil von Ryu ga Gotoku Studio angesehen wird. In einem Interview mit Type erklärte der technische Leiter des Studios, Yutaka Ito, mehr darüber zu erfahren, dass die Verwendung einer Allzweck-Engine es schwieriger und erheblich langsamer macht, Dinge schnell zu erledigen (nach Google-Übersetzung):

"Bei der Entwicklung von Ryu ga Gotoku dürfen wir auf keinen Fall auf die Dragon Engine verzichten und werden weiterhin eigene Engines entwickeln.

Dragon Engine konzentriert seine Entwicklungsressourcen auf die Funktionen, die für Ryu ga Gotoku notwendig sind, und der größte Vorteil ist, dass neue Funktionen schnell hinzugefügt werden können. Wenn Sie eine Allzweck-Engine verwenden, können Sie eine E-Mail an den Support senden und erhalten in etwa 3 Tagen eine Antwort, aber wenn Sie den Programmierer neben Ihnen fragen, dauert es nur 5 Sekunden. Ich denke, dieser Unterschied ist enorm."

Das bedeutet jedoch nicht immer, dass sie die beste Lösung haben, und Ito ist der Meinung, dass die Programmierer bereit sein müssen, sich zu engagieren und die Konkurrenz im Auge zu behalten:

"Es ist jedoch keine gute Idee zu denken, dass 'unsere Spiel-Engine die beste ist!' Insbesondere glaube ich, dass wir Programmierer immer ein Gefühl für die Krise haben sollten: 'Das ist dort drüben besser, und wir müssen härter arbeiten'."

Er ging auch auf die Designphilosophie hinter der sehr erfolgreichen Yakuza /Like a Dragon -Serie ein und sagte: "Wenn es keinen Spaß macht, es anzufassen, ist es nicht Ryu ga Gotoku". Und wir sind definitiv der Meinung, dass sie das richtig gemacht haben, wie in unserer Like a Dragon: Infinite Wealth Rezension erklärt.