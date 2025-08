Erwarten Sie in absehbarer Zeit keine Mittwochs-Spin-offs

HQ

Nächste Woche, nach langem Warten, wird Wednesday für die erwartete zweite Staffel zu Netflix zurückkehren. Darauf wird schließlich auch eine dritte Staffel folgen, die kürzlich grünes Licht erhalten hat, aber wie wird Netflix darüber hinaus das Addams Family -Universum weiter erforschen?

Das ist eine große Frage und eine, auf die die Showrunner und Schöpfer Alfred Gough und Miles Millar bereits eine klare Antwort haben. Im Wesentlichen geht es jetzt darum, sicherzustellen, dass die kommende dritte Staffel schneller kommt als die zweite, was bedeutet, dass die Fans nicht jahrelang auf die nächsten Episoden warten müssen. Das bedeutet, dass es derzeit keinen Platz für Spin-offs gibt, wie Gough gegenüber Collider erklärte.

"Es hat im Moment keine Priorität, denn wie wir gerade gesagt haben, geht es darum, wie wir Wednesday schneller zurückbekommen als in Staffel 2? Wir sind also direkt von der Fertigstellung von Staffel 2 direkt in die Entwicklung von Staffel 3 gesprungen. Also, es ist im Moment die ganze Zeit Mittwoch."

Das soll nicht heißen, dass es nicht irgendwann ein Spin-off geben wird, das sich auf Onkel Fester, Morticia und Gomez konzentriert, oder vielleicht auf einen der Nevermore Fan-Favoriten wie Edith, aber im Moment liegt der gesamte Fokus auf der beliebten Hauptserie, die am 6. August mit ihrem ersten Teil zurückkehrt, bevor sie am 3. September mit ihrer zweiten Hälfte endet.