Erwarte nicht, dass eine Fortsetzung von Mike & Nick & Nick & Alice als Fortsetzung "untergraben würde, was passiert".

Wenn Sie Disney+ kürzlich besucht haben, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass die Streaming-Plattform im Rahmen der Hulu-Einbindung um einen neuen Originalfilm erweitert wurde. Dies ist ein Comedy-Film namens Mike & Nick & Nick & Alice und ein Zeitreisefilm, der sich um Gangster dreht, die versuchen, eine dunkle Zukunft zu verhindern, indem sie ein 'Whacking' verhindern.

Da James Marsden, Eiza Gonzalez und zwei Versionen von Vince Vaughn im Film zu sehen sind, fragen Sie sich vielleicht, ob eine Fortsetzung überhaupt geplant ist, wenn Sie den Film kürzlich gesehen haben? Falls ja, haben wir schlechte Nachrichten zu teilen.

Im Gespräch mit SlashFilm hat Regisseur BenDavid Grabinski das Gespräch über die Fortsetzung angesprochen, indem er anmerkte, dass er nie Pläne für einen Nachfolgefilm hatte und der Film als "in sich geschlossen" gemacht wurde.

"Für mich muss es in sich geschlossen sein, und ich... Ich habe alles in den Film gesteckt, den ich machen wollte und der das tat, was ich wollte. Ich könnte in sechs Monaten aufwachen und eine Erkenntnis darüber haben, was ich machen will, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass wenn ich kreativ an eine Fortsetzung denke, das das Geschehen untergraben würde.

"Ich verstehe, wie jemand das Ende fälschlicherweise als Cliffhanger missverstehen kann, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Ich denke, du siehst alles, was du sehen musst, um zu wissen, dass Mike irgendwie die Dinge wieder in Ordnung bringen wird. Und du musst nicht sehen, wie er Dinge repariert oder wie er das macht. Man muss nur wissen, dass Nick etwas Großartiges für Mike getan hat, und jetzt wird Mike auch etwas Großartiges für Nick tun, und das ist sozusagen der emotionale Abschluss des Films."

Grabinski erläuterte dies und sagte : "Wenn ich eines Tages aufwache und eine Idee hätte, die mir wirklich gefällt, könnte ich mir vorstellen, dass so etwas passiert", bemerkte aber auch, dass nichts aktiv in der Pipeline sei.

Falls Sie mit Mike & Nick & Nick & Alice nicht vertraut sind, können Sie unten den Trailer zum Film sehen.