Erwarte nicht, dass Blade von Arkane in absehbarer Zeit veröffentlicht wird

HQ

Ende 2023 kündigte Arkane Lyon an, woran sie arbeiten, und enthüllte der Welt Marvel's Blade. Die Fans von Dishonored und Blade jubelten, denn das Spiel sah stylisch und cool aus, obwohl wir nur einen Blick darauf werfen konnten.

Seitdem haben wir nichts mehr gehört und werden wahrscheinlich noch einige Zeit nichts mehr hören. Wie von Timur222 entdeckt, deuten die jüngsten Finanzberichte von Arkane darauf hin, dass Marvel's Blade erst im Jahr 2024 in die volle Produktion gegangen ist.

Auf der einen Seite ist es positiv, dass Marvel's Blade in seiner Entwicklung voranschreitet und es zumindest nicht so aussieht, als würde es jahrelang in der Konzeptphase stecken bleiben. Aber auf der anderen Seite, wenn ihr auf eine überraschende Enthüllung für dieses oder nächstes Jahr gehofft habt, lohnt es sich wahrscheinlich nicht, den Atem anzuhalten. Wie bei anderen Spielen, die 2024 in die volle Produktion gingen, wie z. B. The Witcher IV, erwarten wir wahrscheinlich frühestens 2027 etwas von Marvel's Blade.