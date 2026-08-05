Erster Hoffnungsschimmer von Friedensgesprächen zur Beendigung des blutigen Bürgerkriegs in Myanmar

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Seit einem Militärputsch im Jahr 2021, der Myanmars Premierministerin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi stürzte, hat der Konflikt im Land mehr als 100.000 Menschenleben gefordert. Lange Zeit glaubte man, die Widerstandskräfte gewannen allmählich die Oberhand im Konflikt, doch Chinas jüngste strategische Allianz mit der Militärregierung hat die Position der herrschenden Armee gestärkt.

Laut dem Reuters-Bericht konzentriert sich das Militär nun auf Gebiete, die reich an seltenen Erden und Mineralien sind – eine lebenswichtige wirtschaftliche Ressource in der heutigen Welt. Dies hat dazu geführt, dass bewaffnete Gruppen, die mit der ehemaligen gewählten Regierung verbunden sind, sich in den Süden des Landes zurückgezogen haben, doch diplomatische Bemühungen laufen schon seit einiger Zeit.

Thailand führt eine internationale Verhandlungsgruppe an, die sich separat mit den verschiedenen Fraktionen getroffen hat, und alle Parteien befinden sich derzeit in einer "günstigen" Position, um eine Einigung zu erzielen, obwohl sie anerkennen, dass die Verhandlungen lang und langsam sein werden. In dieser Woche wird die thailändische Regierung in Bangkok General Min Aung Hlaing, den derzeitigen Führer Myanmars, treffen, wo Fortschritte erwartet werden.