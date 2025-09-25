Erstelle deinen eigenen Ninja-Xbox-Controller

HQ

Wie wir alle wissen, gibt es keinen Mangel an stilvollen Xbox-Controllern in einer Vielzahl von Farben und Themen. Aber wenn Sie trotz aller Widrigkeiten immer noch keinen finden, der Ihnen gefällt, gibt es Xbox Design Lab, mit dem Sie Ihren eigenen Controller bauen können.

Die Kombinationen sind nahezu endlos, und es werden ständig neue Themen veröffentlicht. Vor kurzem wurde die Option zum Erstellen von The Witcher-Controllern eingeführt, und jetzt hat Microsoft angekündigt, dass Ninja Gaiden 4 als nächstes für diejenigen an der Reihe ist, die ein wenig Ninja-Flair auf ihrem Xbox-Controller haben möchten. Sie schreiben:

"Diese Designs haben sowohl für Veteranen als auch für Neueinsteiger etwas zu bieten, da sie sowohl Ryu Hayabusas legendäres Roter Drachen-Katana als auch das Katana mit blauem Griff des neuen Protagonisten Yakumo enthalten. In dem vom Manga-Druck inspirierten Topcase befindet sich auch die auffällige Oni-Maske von Yakumo.

Während du dich durch Feinde hackst und schlitzst, bietet der Xbox Wireless Controller im Xbox Design Lab endlose Anpassungsmöglichkeiten, damit du auf deine Weise spielen kannst. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Tastenstilen, die für das von Ihnen gewählte Farbschema Ninja Gaiden 4 kuratiert wurden und die roten und blauen strukturierten Seitengriffe perfekt betonen."

Unter diesem Link kannst du vor der Veröffentlichung des Spiels am 21. Oktober deinen eigenen Ninja Gaiden 4 -Controller erstellen, der sowohl in der Standard- als auch in der Elite-Version verfügbar ist.